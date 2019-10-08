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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8/10/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التراجع

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8/10/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التراجع
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم 
تواصل اسعار الذهب التراجع فى مصر وعلى المستوي العالمي خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 8-10-2019، وذلك فى ظل حالة من التذبذب يمر بها سعر الذهب على مستوى العالم بجانب حالة الركود التى يمر بها السوق المصري فى الوقت الحالي لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

عيار 18 سجل  587.35 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 685.24 جنيها للجرام.
 
سجل عيار 24 ما قيمته 783.12 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5,482  جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل   587.35 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر685.24 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر  783.12  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,482 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

773 إلى 775

عيار 22 

708 إلى 710

عيار 21

676 إلى 678

عيار 18

579 إلى 581

عيار 14

453 إلى 455

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

24.027 إلى 24.098

الجنيه الذهب

5,408 إلى 5,424

الكيلو

772.271 إلى 774.857

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 783.12جنيه      

 48.04$

سعر الذهب عيار 22

 717.86جنيه

 44.04$

اسعار الذهب عيار 21

685.24جنيه       

42.04$

اسعار الذهب عيار 18

 587.35جنيه

36.03$

سعر الذهب عيار 14

456.82جنيه

28.02$

سعر الذهب عيار 12

391.56جنيه

24.02 $

سعر الذهب عيار 9

293.69جنيه

18.01 $

اسعار أوقية الذهب

24,355 جنيه

1,494 $

اسعار جنيه الذهب

5,482 جنيه

336.28 $

اسعار كيلو الذهب

783,696 جنيه

48,039 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

7 أكتوبر

782.70

684.88

587.03

456.58

391.35

6 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

5 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

4 أكتوبر

789.13

690.50

591.86

460.33

394.56

3 أكتوبر

789.61

690.93

592.22

460.61

394.81

2 أكتوبر

788.28

689.76

591.22

459.14

394.14

1 أكتوبر

775.53

678.61

581.66

452.40

387.77

30 سبتمبر

770.90

674.56

578.19

449.70

358.45

29 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

28 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

 


اسعار الذهب عالميًا:
تراجعت اسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات أمس الإثنين، ليهبط بنحو 8 دولارت بضغط من ارتفاع سعر الدولار مع ترقب المحادثات التجارية يوم الخميس المقبل بين واشنطن وبكين.

وأفاد تقرير لوكالة بلومبرج بأن الجانب الصيني من المرجح أن يعارض إبرام صفقة تجارية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تقام جولة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع يومي 10 و11 أكتوبر الجاري رغم تقلص آمال إحراز تقدم بعد تقرير بلومبرج والذي أشار لرغبة المسؤولين الصينيين في تقليص مجالات التفاوض هذا الأسبوع.

وعلى جانب آخر، أظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة تباطؤ وتيرة نمو الوظائف والأجور في مقابل تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في نحو 50 عاماً.

وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار ليسجل 1504.40 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.67 دولار مسجلاً 1491.99 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 98.987.
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