اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8/10/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التراجع

اسعار الذهب اليوم

تواصل اسعار الذهب التراجع فى مصر وعلى المستوي العالمي خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 8-10-2019، وذلك فى ظل حالة من التذبذب يمر بها سعر الذهب على مستوى العالم بجانب حالة الركود التى يمر بها السوق المصري فى الوقت الحالي لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

عيار 18 سجل 587.35 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 685.24 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 ما قيمته 783.12 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5,482 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 587.35 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 685.24 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 783.12 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,482 جنيه.

اسعار الذهب الأن

اسعار الذهب عالميًا:

تراجعت اسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات أمس الإثنين، ليهبط بنحو 8 دولارت بضغط من ارتفاع سعر الدولار مع ترقب المحادثات التجارية يوم الخميس المقبل بين واشنطن وبكين.





وأفاد تقرير لوكالة بلومبرج بأن الجانب الصيني من المرجح أن يعارض إبرام صفقة تجارية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة.





ومن المقرر أن تقام جولة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع يومي 10 و11 أكتوبر الجاري رغم تقلص آمال إحراز تقدم بعد تقرير بلومبرج والذي أشار لرغبة المسؤولين الصينيين في تقليص مجالات التفاوض هذا الأسبوع.





وعلى جانب آخر، أظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة تباطؤ وتيرة نمو الوظائف والأجور في مقابل تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في نحو 50 عاماً.





وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار ليسجل 1504.40 دولار للأوقية.





وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.67 دولار مسجلاً 1491.99 دولار للأوقية.



