اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8/10/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التراجع
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
773 إلى 775
|
عيار 22
|
708 إلى 710
|
عيار 21
|
676 إلى 678
|
عيار 18
|
579 إلى 581
|
عيار 14
|
453 إلى 455
|
عيار 12
|
386 إلى 387
|
الاونصة
|
24.027 إلى 24.098
|
الجنيه الذهب
|
5,408 إلى 5,424
|
الكيلو
|
772.271 إلى 774.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
783.12جنيه
|
48.04$
|
سعر الذهب عيار 22
|
717.86جنيه
|
44.04$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
685.24جنيه
|
42.04$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
587.35جنيه
|
36.03$
|
سعر الذهب عيار 14
|
456.82جنيه
|
28.02$
|
سعر الذهب عيار 12
|
391.56جنيه
|
24.02 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
293.69جنيه
|
18.01 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,355 جنيه
|
1,494 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,482 جنيه
|
336.28 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
783,696 جنيه
|
48,039 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
7 أكتوبر
|
782.70
|
684.88
|
587.03
|
456.58
|
391.35
|
6 أكتوبر
|
789.09
|
690.47
|
591.82
|
460.30
|
394.54
|
5 أكتوبر
|
789.09
|
690.47
|
591.82
|
460.30
|
394.54
|
4 أكتوبر
|
789.13
|
690.50
|
591.86
|
460.33
|
394.56
|
3 أكتوبر
|
789.61
|
690.93
|
592.22
|
460.61
|
394.81
|
2 أكتوبر
|
788.28
|
689.76
|
591.22
|
459.14
|
394.14
|
1 أكتوبر
|
775.53
|
678.61
|
581.66
|
452.40
|
387.77
|
30 سبتمبر
|
770.90
|
674.56
|
578.19
|
449.70
|
358.45
|
29 سبتمبر
|
785.08
|
686.96
|
588.82
|
457.97
|
392.54
|
28 سبتمبر
|
785.08
|
686.96
|
588.82
|
457.97
|
392.54
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