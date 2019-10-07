محمد رمضان يعلن تحضيره أغنية جديدة وهذا اسمها (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:57 م
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هبة أحمد
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أعلن الفنان محمد رمضان عن تحضيره لأغنية جديدة بعنوان "رايحين نسهر".
ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من الأغنية من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق على الفيديو قائلا :"رايحين نسهر قريبا".
ويستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في السعودية للمرة الأولي وذلك الشهر المقبل.
ونشر الممثل رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" صورة تجمعه بسالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، حيث علق علي الصورة قائلأ: "مع الرئيس التنفيذي لشركة روتانا أستاذ سالم الهندي للإنفاق على التفاصيل النهائية لحفلة الشهر القادم بإذن الله.. لأول مرة في السعودية وأختتم كلامه بهشتاج #حفلة_الأسطورة في موسم الرياض".
مشاركة رمضان في الماراثون الرمضاني
يشار أن محمد رمضان خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة أحمد صيام، نسرين أمين ، حسام داغر، مصطفى منصور، ماجد المصرى، هنادى مهنى، حلا شيحة، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
وكشف أيضا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" "عن تجهيزه لمسلسل يخوض به الماراثون الرمضاني عام 2020، وصرح أن المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "الأسطورة".
مشاركة محمد رمضان فى "الكنز2"
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية مشاركته فى فيلم "الكنز٢" وهو من إخراج شريف عرفه، وبطولة أحمد رزق، روبى، احمد حاتم، هند صبرى، أمينة خليل، وقد تم تكريمه يوم الجمعه ١٣سبتمبر الماضى من قبل إدارة مهرجان القنوات الفضائية في دورته العاشرة عن دوره فى مسلسل "زلزال".
سر غناء محمد رمضان
كشف الفنان محمد رمضان مؤخرا خلال لقاء تليفزيونى بمهرجان الجونة السينمائي عن سر قيامه بالغناء قال :"أنه احترف الغناء عن طريق الصدفة، وكان طموحه أن يصبح الممثل الذى يمتلك شعبية المغني،وأضاف انه وجد النوع الذى يتلائم مع شخصيته، والأغانى التى يقدمها هى أغانى تحفيزية للشباب والبنات، ودائما يسعى لتقديم فن غير موجود فى مصر مثل الميوزيكال شو".
ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من الأغنية من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق على الفيديو قائلا :"رايحين نسهر قريبا".
حفل رمضان في السعودية
ويستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في السعودية للمرة الأولي وذلك الشهر المقبل.
ونشر الممثل رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" صورة تجمعه بسالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، حيث علق علي الصورة قائلأ: "مع الرئيس التنفيذي لشركة روتانا أستاذ سالم الهندي للإنفاق على التفاصيل النهائية لحفلة الشهر القادم بإذن الله.. لأول مرة في السعودية وأختتم كلامه بهشتاج #حفلة_الأسطورة في موسم الرياض".
مشاركة رمضان في الماراثون الرمضاني
يشار أن محمد رمضان خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة أحمد صيام، نسرين أمين ، حسام داغر، مصطفى منصور، ماجد المصرى، هنادى مهنى، حلا شيحة، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
وكشف أيضا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" "عن تجهيزه لمسلسل يخوض به الماراثون الرمضاني عام 2020، وصرح أن المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "الأسطورة".
مشاركة محمد رمضان فى "الكنز2"
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية مشاركته فى فيلم "الكنز٢" وهو من إخراج شريف عرفه، وبطولة أحمد رزق، روبى، احمد حاتم، هند صبرى، أمينة خليل، وقد تم تكريمه يوم الجمعه ١٣سبتمبر الماضى من قبل إدارة مهرجان القنوات الفضائية في دورته العاشرة عن دوره فى مسلسل "زلزال".
سر غناء محمد رمضان
كشف الفنان محمد رمضان مؤخرا خلال لقاء تليفزيونى بمهرجان الجونة السينمائي عن سر قيامه بالغناء قال :"أنه احترف الغناء عن طريق الصدفة، وكان طموحه أن يصبح الممثل الذى يمتلك شعبية المغني،وأضاف انه وجد النوع الذى يتلائم مع شخصيته، والأغانى التى يقدمها هى أغانى تحفيزية للشباب والبنات، ودائما يسعى لتقديم فن غير موجود فى مصر مثل الميوزيكال شو".
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