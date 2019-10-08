"التعليم": سنطهر الوزارة من كافة العناصر المتطرفة



وقال "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن 20% نجحوا في اختبارات المعلمين من أصل 430 ألف معلوم، لافتا إلى أن تكلفة المسابقة بلغت مليار و600 مليون جنيه لـ 120 ألف معلم من خارج الموازنة.



ولفت " إلى أن وزارة التربية والتعليم فصلت نحو 1070 معلما بسبب انتمائهم للجماعات الإرهابية ولديهم أحكام فضلًا أن بعضهم يحمل أفكار متطرفة، معقبا: "نقوم بإجراءات كثيرة لتطهير لوزارة من أى عناصر متطرفة".



وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين إلى أن المعلم لابد أن يكون مثقف ولديه وعي ووطني وليس لديه انتماءات أخرى، مؤكدا أن المعلم وظيفته تنوير فكر الأطفال والشباب، متابعًا: "عقب 2011 مناهج التعليم كانت بتتأخون وكان فيها مصايب سودة ونسفنها من أول وجديد.. والوزارة مش هتظلم حد ونتأنى في إجراءات الفصل".



أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن كل من يقف ضد الدولة سيتم استبعاده من مسابقة المعلم"، مشيرا إلى أن التعاقد الإلكتروني سيكون من خلال مؤسسة تابعة للوزارة على أن يتم التجديد لمن تنطبق عليه الشروط.