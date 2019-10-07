حسين الشحات يتحدث عن أسعد اللحظات وأصعبها وتفضيله لرونالدو على ميسي





وأضاف في تصريحاته :"أكثر مطرب أفضل السماع له هو عمرو دياب أمام الأغنية المفضلة هي "تملي معاك".





وهل كان متفوقًا في الدراسة قال :" كنت لا أحب الذهاب للمدرسة، حتي أذهب لكي ألعب كرة، ثم أحصل على الإذن وأعود مجددًا".





وزاد :"لو لم أكن لاعب كرة قدم كنت سأذهب للعمل في بنزينة وفي شركة الألومنتال، وكل شخص الله يمنحه رزقه".





وأشار :"أكبر مكافأة حصلت عليها كانت في نادي مدينة نصر وهي ٢٠٠ جنيه، حصلت عليها وذهبت لوالدتي مباشرة".





وعن أفضل لحظات حياته قال :"التوقيع للنادي الأهلي، أما أكثر ما يحزنه فرصته التي أهدرها مع العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية، وخسارة إفريقيا مع الأهلي".





وأتم حديثه :"أحب كريستيانو رونالدو عن ميسي، وأفضل لعب "فيفا" وأفضل هذه الفترة موقع التواصل انستجرام، وأحب اللون الأسود وفصل الشتاء".



تحدث حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن هواياته المفضلة غير كرة القدم، مؤكدًا أن التواجد مع أسرته والخروج مع أصدقائه يعد شئ مفضل له.