أسماء أبو اليزيد لـ"الفجر الفني"" نجاحي في "الممر" توفيق من الله والحظ حالفني بالتعاون مع شريف عرفة

قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد إن ردود أفعال الجمهور على دورها في فيلم الممر-والذي تم عرضه مساء أمس الأحد عبر القنوات الفضائية- جاءت إيجابية وأسعدتها.





وأكدت أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أن نجاحها في فيلم الممر يعتبر توفيقًا من الله، وذلك بعدما أحب الجمهور دورها في العمل وعبروا عن ذلك بكلمات من القلب وتداول صورها عبر السوشيال ميديا.





وأضافت أسماء "الحمدلله ردود فعل الجمهور كانت حاجة حلوة جدا، والناس تفاعلت مع الدور وحبته جدا ودا كان توفيق من عندالله وحقق الفيلم نجاحًا ساحقًا".





وفيما يتعلق بكواليس العمل أمام أبطال فيلم الممر، أكدت أسماء أن الحظ حالفها كثيرًا لأنها تعاونت مع مخرج كبير بحجم وقيمة المخرج شريف عرفة وأبطال مميزين مثل أبطال العمل.





وأردفت أنها سعيدة بهذا الدور وبالتعاون مع فريق عمل مميز، بالرغم من صغر حجم الدور وعدم إتاحة الفرصة لها لتتعامل معهم وقت أكبر من ذلك.





واختتمت أسماء أبو اليزيد قائلة: ولقد سعدت واستمتعت كثيرًا بالوقت البسيط الذي تعاونت فيه مع المخرج شريف عرفة وأبطال الفيلم، لأنهم أشخاص يتسموا بالروح الجميلة ويتعاملوا بكل احترام فضلًا عن حبهم وإخلاصهم الشديد في إتقان العمل.





وكانت ON E قد أعلنت عرض الفيلم حصريًا لأول مرة عبر شاشتها وذلك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بدءًا من مساء أمس الأحد في تمام الساعة 10 مساءًا، كما سيعاد يوم السبت 12 أكتوبر.





قصة فيلم الممر





يتناول فيلم الممر قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.





ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.





وتجمع عدد كبير من الجمهور مساء أمس لمشاهدة فيلم الممر عبر القنوات الفضائية الناقلة له، وخيمت بينهم حالة من الملحمة الوطنية كما وصفها البعض، حيث أن لأول مرة يتسبب عمل فني في توحيد صفوف الجمهور وتجمعهم لمشاهدته في وقت واحد.





القنوات الأخرى التي ستعرض فيلم الممر





كما ستعرض شاشة قناة DMC فيلم الممر يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 11 مساءًا،





كما سيتم إعادة عرضه في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.





جدير بالذكر أن فيلم الممر من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.



