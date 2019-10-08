عمرو أديب: "المصريون ناموا بالأمس في حالة أفضل من شهور كثيرة بسبب فيلم الممر"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين ناموا بالأمس في حالة أفضل من شهور كثيرة بسبب فيلم الممر، معقبًا: "الحالة اللي عملها الفيلم بالأمس تدرس، فيلم الممر بمقام حجات كتير جدًا".



وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الإثنين،: " كل مصري نام بالأمس لديه شعور بالفخر والوعي، هذا الفيلم كان شجاعًا، يتحدث عن العدو الاسرائيلي، الفيلم كان بيقول للمصريين هذا هو الجيش المصري بتاعكم".



وأضاف:" الفيلم "قلب الدنيا" بالأمس، هي مصر إيه غير فن، وعقل وحضارة، هي دي الثروة المصرية، البشرة كلها نامت بالامس وهو بتشغر بفخر وعزة وكرامة".



ووجه تحية لأبطال فيلم الممر، قائلًا: "أنا بحي أبطال فيلم الممر، وسبحان الله الفيلم جه في وقته، هذا الفيلم من أفضل الأفلام اللي شفتها في حياتي، الحمد لله إن في حد خد قرار بإذاعة هذا الفيلم على التلفاز في احتفال السادس من أكتوبر".



هذا وقال الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن فيلم الممر قضى على قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية، وحملات التشويه التي تشن على مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تفاعل مع عرض هذا الفيلم، الذي يعد حدثًا تاريخيًا ووطنيًا، معقبًا: "فيلم الممر مش مجرد فيلم على شاشة التلفاز، تجمع المواطنين حول الشاشات لم يحدث منذ سنوات كثيرة، ولكنه حدث فريد".



