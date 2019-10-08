سمير فرج: الشعب المصري دائمًا يضرب أعظم الأمثلة في الشدائد لدعم الدولة

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قال اللواء سمير فرج، أحد قادة غرفة عمليات حرب أكتوبر، إن خسائر مصر في حرب أكتوبر حتى يوم 11 أكتوبر لم تحصل خسائر يوم واحد فقط في تدريبات ما قبل الحرب.



وأَضاف فرج، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الإثنين، أن الطيران الإسرائيلي في يونيو 1967 ضرب الطيران المصري وممراته خلال ساعتين، متابعًا: "استغرقنا يوم ونصف لإصلاح الممرات".



وأشاد قائد غرفة عمليات حرب أكتوبر، بـ فيلم "الممر" قائلًا إنه فيلم رائع رصد قصة حقيقية لما حدث في مصر في فترة ما قبل حرب أكتوبر، لافتًا إلى أن الشعب المصري دائمًا يضرب أعظم الأمثلة في الشدائد لدعم الدولة.



وأشار "فرج"، إلى أكبر مصانع نابوان لإنتاج الزوارق الحربية توقفت لمدة عام بعد نجاح عملية إيلات، لافتًا إلى أن الفريق محمد فوزي له فضل كبير على الجيش المصري؛ لأنه قام بإعادة تنظيم وبناء الجيش وإصلاحه.



وذكر قائد غرفة عمليات حرب أكتوبر، أن الرئيس جمال عبد الناصر أمر بتدمير الحفار الإسرائيلي لمنع وصوله لخليج السويس للتنقيب عن البترول.



يذكر أن اللواء سمير فرج، أحد قادة غرفة عمليات حرب أكتوبر، قال إنه عقب تخرجه قبل شهر من حرب أكتوبر، تم تكليفه بالتواجد في غرفة العمليات استعدادًا لحرب أكتوبر، لافتًا إلى أنه شاهد تفاصيل حرب أكتوبر منذ بدايتها حتى نهايتها بصفته أصغر ضابط في غرفة العمليات.



وأوضح أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أصدر أهم قرار للقوات المسلحة لتحقيق نصر أكتوبر، وهو طرد الخبراء الروس.

