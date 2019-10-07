بقفطان أصفر .. أحدث إطلالة للفنانة سمية الخشاب

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شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة جديدة لها نشرتها قبل قليل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام.



وأطلت "سمية" على جمهورها بقفطان مغربي طويل باللون الأصفر، مزين بورود حمراء صغيرة، وأسدلت شعرها الأسود الطويل، وزينته بتاج ملكي.



وأرفقت "سمية" الصورة بتعليق: "مساء الورد يا حبايبي"، وتلقت "سمية" العديد من التعليقات المثنية على جمال طلتها وأناقتها.



ولم تعلق سمية على نفي أحمد سعد طليقها أخبار تصالحهما التي أعلنت عنها في تصريح خاص لبرنامج انسايدر بالعربي.



وكان الفنان أحمد سعد أعلن تطليقه لسمية الخشاب في مارس الماضي، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث كتب: "انا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب...، اتمني لها السعادة والتوفيق وأتمني ربنا يقدرني علي الحب والعطاء لأغلي حاجة عندي....، أولادي".



ونفى "سعد" حديث "سمية" عن الصلح عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستجرام، حيث كتب: " ده كذب كذب...انا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه، ونفسي ننسا المرحلة دي بقي..وياريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه علي السوشيال ميديا يجيب سيرتي".



يذكر أن أحمد طرح مؤخرًا أغنية "يا مدلع" من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين،

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