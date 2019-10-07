شريف منير وأمير طعيمة يوجهان رسالة لـ شريف عرفة بعد عرض "الممر"
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:30 م
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رانيا ماهر
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بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "الممر" وتفاعل الجمهور الذين اشادوا بصناع العمل الضخم و ذلك بعد عرض الفيلم لأول مرة مساء أمس عبر شاشة قناة (On E)، تزامناً مع الاحتفال بذكري نصر 6 أكتوبر المجيد.
قام الفنان شريف منير بشكر المخرج شريف عرفه حيث نشر له صوره و وصفه بأنه البطل الحقيقي لفيلم "الممر" وقال "ربنا يخليك للسينما المصريه."
وقد شارك شريف منير في فيلم الممر فيه كضيف شرف، وقدم شخصية ضابط شرطة، يقوم بحل نزاع بين ضابط يعمل بالجيش المصري قام بضرب مجموعة من المدنيين بعد قيامهم بالمزح عليه والسخرية منه أثناء بسبب نكسة عام (1967) ضمن أحداث الفيلم وأثناء تواجده بسنترال لإجراء مكالمة للإطمئنان علي الضباط في وحدته.
ونشر ايضا الشاعر الغنائي أمير طعيمة مجموعة من الصور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تجمعه بعدد كبير من فريق عمل فيلم "الممر"
وقال: "شكرًا جزيلا على كل تعليقاتكم المشجعة على فيلم الممر، البلد دي كبيرة وتاريخها عظيم وشعبها أعظم، وبإذن الله تبقي بداية لأعمال تانية تليق ببلدنا،
وتابع المخرج العبقري الأستاذ شريف عرفة كل كلمات الشكر والثناء لا تكفيك، وشكرًا بجد إنك خلتني جزء ولو بسيط من العمل العظيم ده، وشكرًا لكل زملائي وأساتذتي اللي شاركوا في العمل، ربنا إداكم تقدير الناس وحبهم عشان أنتم تعبتم بجد، الحمد لله".
يشار إلى أن أمير طعيمة قد شارك في كتابة حوار الفيلم مع المخرج شريف عرفة، كما كتب كلمات الأغنية الرسمية للفيلم.
جدير بالذكر أن فيلم الممر هو فيلم حربي تدور أحداثه في فترة حرب الاستنزاف وحتي تحقيق النصر والعبور في حرب 6 أكتوبر العظيمة، وتم تصوري الفيلم بين خمس محافظات مصرية هم القاهرة، أسوان، الاسماعيلية، السويس، سيناء، وتم الاستعامة بفريق عمل امريكي لتصوير مشاهد الأكشن، كما تم تدريب الممثلين المشاركين في الفيلم علي فنون القتال المختلفة وحمل السلاح، وحقق الفيلم إيرادات مرتفعة وقت عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، وصنف في المركز الرابع في قائمز الأفلام الأكثر دخلاً بتاريخ السينما المصرية.
يذكر إن فيلم الممر من من تأليف وإخراج شريف عرفة تم إنتاجه في عام (2019) وهو من إنتاج المنتج هشام عبدالخالق، من بطولة أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني محمد فراج، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، هند صبري.
في سياق متصل حقق فيلم الممر نجاحاً منقطع النظير فور عرضه علي قناة (on e) لأول مرة، حيث اهتم الشعب المصري بمختلف أعماره وفئاته علي مشاهدة الفيلم سواء في القهاوي أو المطاعم أو البيوت، وكانت هناك حالة من البهجة والإنبهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفةحيث أعلن رواده عن مدي إعجابهم بالفيلم وتفاعلهم مع أحداثه وأبطاله، وفخراً منهم بتاريخهم الثري وجيشهم العظيم.
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