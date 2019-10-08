خالد صديق: 60 منطقة عشوائية غير آمنة في القاهرة فقط

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كشف المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عن أكثر المحافظات المصرية التي تحتوي على مناطق غير آمنة، موضًحا أن العاصمة "القاهرة" تعتبر من أكثر الأماكن التي يوجد بها عشوائيات غير آمنة.



وأوضح صديق، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN"، مساء الإثنين أن محافظة القاهرة من أكثر المحافظات الجاذبة للهجرة الداخلية والتي تعتبر أحد مسببات العشوائيات في مصر، لاسيما أن محافظات الصعيد مثل سوهاج والمنيا وأسيوط والفيوم، طاردة لأصحابها ولكنها تشمل أيضا على مناطق غير آمنة.



ونوه إلى أن القاهرة يوجد بها نحو 60 منطقة عشوائية غير آمنة، وجاري العمل في 64 ألف وحدة سكنية، لافتًا إلى أن تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة تشمل على كافة المحافظات عدا شمال سيناء لأنه لا يوجد بها مناطق غير آمنة.



يذكر أن صندوق تطوير العشوائيات، يعمل على تطوير حياة المواطنين في العشوائيات ونقلهم وتسكينهم مجانا في مناطق أكثر تحضرا حيث تم نقل أهالي 8 مناطق غير آمنة في مشروعات سكنية جديدة، بمعايير ذات جودة عالية بعدما تم الانتهاء منها وهم أسر منطقة "السكاكيني" إلى مشروع "محروسة"، ومن منطقة "ترعة الطوارئ" إلى مشروع "أهالينا 1"، وكذلك أهالي "مجرى العيون" لمشروع "الأسمرات 3".

