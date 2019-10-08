بعد سخرية المصريين من "الجزيرة".. أديب: "الشعب لما يحط حد في دماغه بيجيبه الأرض"

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قال الإعلامي عمرو أديب إن الشعب المصري جبار وفتاك، وسلاحه السخرية، خاصة أن المعركة التي يخوضها الشعب المصري مع ناس "دمها تقيل"



وتابع أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الإثنين، أن الفترة الاخيرة شهدت اجتياح مواقع التواصل الاجتماعي فكرة عبقرية، من خلال تخيل حرب أكتوبر في ظل وجود جماعة الإخوان الإرهابية، والأفكار الهدامة التي تروج الآن، معقبً: "الحمد لله حرب أكتوبر ربنا سلامها من يد الإخوان، لكن الناس تخيلوا حرب أكتوبر في وجود الجزيرة والقنوات الإخوان"



وأوضح أن البعض توقع نشر قناة الجزيرة خبر يكذب أي أنباء عن عبور القوات المسلحة المصرية، قائلة:" ما يذاع من صور عن عبور الجيش المصري للخط بارليف هي مزيفة منفذة من قبل الشؤون المعنوية للقوات المسحلة المصرية".



وأشار البعض إلى أن الجزيرة ستنشر خبر حول قيام الطيران المصري، بقصف عدد كبير من المستوطنات، مما أدلى لاستشهاد عدد كبير من الإسرائيليين، معقبً:" الجزيرة والقنوات الأخوانية كانت هنتهرينا كذب الحمد لله ربك سطر، والحرب ما كنتش في ظل وجود الإخوان".



ولفت إلى أن النشطاء كانوا سيتحدثون عن أن السلطات المصرية تقاتل المعارضين الإسرائيليين، والبعض كان سيصف الجيش المصري بالقاتل لأنه يقتل الإسرائيليين.



وأكد أن محمد ناصر كان سيتحدث بأن الهدف من تحرير سيناء هو بيع خط بارليف لمستثمر إماراتي، معقبً:" الشعب المصري غريب، ولما يحط حد في دماغه بيجيبه الأرض".

