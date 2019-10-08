بعد فصل ألف مدرس إخواني.. أديب: "الجهاز الإداري مليان بلاوي وكوارث"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فصل أكثر من ألف مدرس إخواني، وهذا الرقم ليس كبيرًا بالنسبة لأعداد العاملين في الوزارة، معقبً: " طب ليه دول اتسابوا لحد دلوقتي، يا جماعة الجهاز الإداري للدولة لازم يتحرك بشكل أسرع شوية".



ولفت أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الجهاز الإداري في الدولة بطيء جدًا، ويسير بسرعة السلاحفاء، متسائلًا: "من يريد بطء مؤسسات الدول، ولماذ؟".



ولفت إلى أن وزارة المالية أعلنت عن معاقبة أي إدارة في الدولة، لم تطبق الحد الأدني للأجور في الدولة، متابعًا:" يعني إيه الرئيس يقول كلام وما يتنفذش في بعض الجهات، الجهاز الإداري للدولة مليان بلاوي وكوارث، وفي نهاية الأمر لازم نشد عليه بسرعة".



وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قيام الوزارة بفصل 1070 معلما منتمين للجماعات المحظورة أو عليهم أحكام، مؤكدا أن هذه نسبة صغيرة بالنسبة للعدد الإجمالي للمعلمين.



وأشار في مؤتمر صحفي، إلى أن التدريس في التربية والتعليم خطر جدا لأن المعلمين يكونوا في مواجهة مباشرة مع الطلاب ويؤثرون علي أفكارهم، مؤكدا أن الوزارة ستعمل علي إنشاء إطار عام لجدارات المعلمين، يكون الأساس في فصل أو تعيين المعلم أو ترقيته، وتابع: "من يتظاهر للتعيين ويقولون أن هذا حق فنقول لهم ليس من حقكم"، مؤكدا أن المعلم الذي سيدرس المناهج الجديدة لابد أن يكون بمواصفات خاصة.