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مانشستر يونايتد يحسم مصير سولشاير بصورة نهائية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:10 م
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مانشستر يونايتد يحسم مصير سولشاير بصورة نهائية
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد استقرت بصورة نهائية على مصير المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، مع الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه لا تفكر إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الاستغناء عن خدمات سولشاير.

ومن الجدير بالذكر انه يتعرض المدرب النرويجي سولشاير للكثير من الانتقادات في الوقت الحالي لسوء نتائج الفريق هذا الموسم، وخاصة ان الشياطين الحمر يحتلون حاليًا المركز الثاني عشر في بطولة الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات برصيد 9 نقاط فقط.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوز بصعوبة على حساب فريق روتشديل في دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كما تعادل مانشستر سلبيًا مع فريق آي زيد ألكمار الهولندي في ثاني جولات دور مجموعات الدوري الأوروبي مساء الخمس الماضي.

واختتمت صحيفة "ديلي ميل" بأنه لا يوجد أي اتجاه لدى إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشأن الإطاحة بسولشاير من تدريب الفريق، وأفادت أن المدرب النرويجي يحظى بدعم كامل من مُلاك النادي الإنجليزي، والرئيس التنفيذي إد وودوارد وأعضاء مجلس الإدارة.
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