وزير النقل يكشف آخر تطورات مشروع "المونوريل"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنهم يقوموا بعمل تعاقدات المونوريل، لافتًا إلى أن مصر أول دولة تقوم بعمل 96 كيلو متر من المونوريل في وقت واحد؛ 54 كيلو متر في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة من منطقة استاد القاهرة مرورًا بالقاهرة الجديدة ونهايته بالعاصمة الإدارية الجديدة، و42 كيلو متر من منطقة الجيزة حتى أكتوبر.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الإثنين، أنهم تعاقدوا على المونوريل، وأوفوا بالتزامتهم، ودفعوا الشريحة الأولى من الدفعة المقدمة، والشركة تعمل على الأرض حاليًا.





وأشار وزير النقل، إلى أن هذا التعاون تعاون مصري إنجليزي دولي، ممثل في شركات مصرية لأول مرة.





ومن الجدير بالذكر، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، هنأ كل المصريين على الأنفاق، وعربات السكك الحديدية الجديدة، معلقًا: "لو حد عايز يسأل على أي حاجة يسأل بدل ما يقول العالم مقلوب وبنجيب عربيات كتيرة ليه، إللي عايز يسأل يسأل وإحنا هنجاوب معندناش حاجة نخبيها".





وقال "الوزير"، لـ الشعب المصري، قائلًا: "انتظروا الكثير"، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيًا كل ما يتم في النقل والسكة الحديد يوميًا.



