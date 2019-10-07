ماذا قال تامر عاشور عن مشاركة خطيبته دارين حلمي له في عمل سينمائي؟ (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:57 م
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نادين أحمد نجدي
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أكد الفنان تامر عاشور، صعوبة مشاركة خطيبته دارين حلمي له في عمل سينمائي، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن يحدث هذا في وقت من الأوقات.
وقال تامر عاشور في لقاء له ببرنامج "عرب وود": "معتقدتش إن ممكن أخلي خطيبتي تمثل أو تشاركني أو أي حاجة".
كان عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.
أحيا عاشور آخر حفل له، في نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان، في حضور ضخم من الجمهور.
وحضر عاشور بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون، وبدأ الحفل التاسعة مساء وعلى مدار ساعتين، مقدّماً مختارات من أغنياته منها "قولوا سماح"، و"باي باي"، و"أيام"، و"من غير ما أحكيلك"، و"محظوظ"، و"دي حكاية"، وغيرها.
تفاعل الجمهور مع عاشور، بالغناء والتصفيق والهتاف بحبهم له.
ووجه "تامر" رسالة للجمهور وإدارة النادي بعد انتهاء الحفل من خلال حسابه الشخصي للصور والفيدوهات "انستجرام" عن طريق نشر صور الحفل معلقا عليها : "أشكر كل القائمين على الحفل امبارح من تنظيم لإداره النادي لقرقتي الموسيقيه وأداره اعمالي - وبشكر الجمهور الكبير اللي شرفني امبارح وكان سبب كبير في اظهار الحفله بالشكل ده بشكر مهندسين الصوت والإضاءه وبشكر اصدقائي اللي وقفوا معايا امبارح كلهم - الف شكر.
يذكر ان اخر اعمال تامر عاشور البوم بعنوان "ايام" تم طرحه في العام الجاري من انتاج شركة "قنوات".
يتكون الألبوم من 12 أغنية، هي "أيام، وحبيبي أنت حبيبي، ومشوفناش، ومن غير ما أحكيلك، وسماح، وده حكاية، ومتختلفيش، وفي بالي، وبقالي زمان، وسلام، ومره، وخلصانة" .
تعاون خلالهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم نادر عبد الله، وأمير طعيمة، وجمال الخولي، وعمرو يحيى، ومحمد رفاعي، وأحمد المالكي، ومدين، وتامر علي، ومحمد يحيى، ومحمد النادي، ومصطفى العسال، وطارق مدكور، والنابلسي.
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