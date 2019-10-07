ماذا قال تامر عاشور عن مشاركة خطيبته دارين حلمي له في عمل سينمائي؟ (فيديو)

أكد الفنان تامر عاشور، صعوبة مشاركة خطيبته دارين حلمي له في عمل سينمائي، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن يحدث هذا في وقت من الأوقات.





وقال تامر عاشور في لقاء له ببرنامج "عرب وود": "معتقدتش إن ممكن أخلي خطيبتي تمثل أو تشاركني أو أي حاجة".





كان عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.





أحيا عاشور آخر حفل له، في نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان، في حضور ضخم من الجمهور.





وحضر عاشور بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون، وبدأ الحفل التاسعة مساء وعلى مدار ساعتين، مقدّماً مختارات من أغنياته منها "قولوا سماح"، و"باي باي"، و"أيام"، و"من غير ما أحكيلك"، و"محظوظ"، و"دي حكاية"، وغيرها.





تفاعل الجمهور مع عاشور، بالغناء والتصفيق والهتاف بحبهم له.





ووجه "تامر" رسالة للجمهور وإدارة النادي بعد انتهاء الحفل من خلال حسابه الشخصي للصور والفيدوهات "انستجرام" عن طريق نشر صور الحفل معلقا عليها : "أشكر كل القائمين على الحفل امبارح من تنظيم لإداره النادي لقرقتي الموسيقيه وأداره اعمالي - وبشكر الجمهور الكبير اللي شرفني امبارح وكان سبب كبير في اظهار الحفله بالشكل ده بشكر مهندسين الصوت والإضاءه وبشكر اصدقائي اللي وقفوا معايا امبارح كلهم - الف شكر.











