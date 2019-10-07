قنا اليوم.. افتتاح مدرسة الثانوية العسكرية بقنا وحريق هائل يدمر 9 منازل في المراشدة

رئيس جامعة جنوب الوادي لطلابه: التعليم هو الرافد الرئيسي لإعداد المواطن المتخصص





تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أعمال المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيرس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (ضغط – سكر – سمنة) لطلاب الصف الاول الاعدادي ومبادرة " نور... حياة " للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بحضور العميد وليد البيلي السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا المدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة العسكرية بمدينة قنا، بحضور العميد ايهاب غرابة المستشار العسكري للمحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



قرر أبو الوفاء عبد السلام محمد، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، إحالة مديري 9 مدارس ابتدائية تابعة للإدارة التعليمية بنجع حمادي للشئون القانونية للتحقيق.



وقال مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن قرار إحالة مديري المدارس التسعة للتحقيق صدر بسبب تقاعسهم في استلام أوامر الندب الصادرة لسد العجز بمدارس الإدارة رغم اتصال الإدارة التعليمية بهم تليفونيًا للحضور إلي ديوان الإدارة علي وجه السرعة حرصًا علي مستقبل التلاميذ في المدارس التي تعاني عجزًا وعدم حضورهم يؤدي إلي تعطيل العمل في سد عجز هيئات التدريس الصادر لهم أوامر ندب.









حريق هائل يدمر ٩ منازل في الوقف بقنا.. نفوق ١٤ رأس ماشية والعديد من الأجهزة والأثاث قرر أبو الوفاء عبد السلام محمد، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، إحالة مديري 9 مدارس ابتدائية تابعة للإدارة التعليمية بنجع حمادي للشئون القانونية للتحقيق.وقال مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن قرار إحالة مديري المدارس التسعة للتحقيق صدر بسبب تقاعسهم في استلام أوامر الندب الصادرة لسد العجز بمدارس الإدارة رغم اتصال الإدارة التعليمية بهم تليفونيًا للحضور إلي ديوان الإدارة علي وجه السرعة حرصًا علي مستقبل التلاميذ في المدارس التي تعاني عجزًا وعدم حضورهم يؤدي إلي تعطيل العمل في سد عجز هيئات التدريس الصادر لهم أوامر ندب.



سيطرت الأجهزة الأمنية قوات الحماية المدنية والأهالي على حريق هائل، نشب اليوم الاثنين، في 9 منازل، في نجع سليمان، قرية المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا، إثر ماس كهربائي.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد نشوب حريق إثر ماس كهربائي، في 9 منازل، بنجع سليمان بقرية المراشدة في قنا، وقد أسفر الحريق عن نفوق 14 ماشية، والتهام 15 جهاز كهربائي، تم إخماد الحريق من قبل الحماية المدنية.







شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-أكد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي خلال حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري، أن التعليم هو الرافد الرئيسي لإعداد المواطن المتخصص وهناك دعم كبير من الدولة لقطاع التعليم والبحث العلمي.وأشار إلى أهمية حرص الطلاب على الحضور لضمان انتظام العملية التعليمية وأهمية المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تحرص الجامعة على اقامتها وخصصت لها توقيتات محددة أسبوعيا.