أستاذ طب نفسي: حملة "جنة" هدفها التوعية ومنع تكرار حوادث العنف ضد الأطفال

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن حملة "جنة" التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف تهدف إلى منع تكرار حوادث العنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم، خاصة بعد تكرارها مؤخرا، وذلك من خلال العمل على زيادة الوعي في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم من الآثار السلبية الصراعات الأسرية.





وأوضح "المهدي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي دينا رامز برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن هناك أخطاء كبيرة يرتكبها الآباء والأمهات أثناء تربية أولادهم، وذلك عندما يلجأون إلى العنف، معتقدين أن ذلك تربية وتقويم للسلوك، مؤكدا أن هذا التصرف يؤدي إلى نتائج عكسية، لأن الطفل يعتبر كائن رقيق وحساس جدا لأي ممارسة عنيفة.





كان قد أطلق، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حملة بعنوان "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، بعد الحادث الأليم للطفلة جنة ضحية تعنيف الجدة والخال.



