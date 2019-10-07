بعد عرض "الممر".. محمد فراج لـ"الفجر الفني": ردود الأفعال فاقت توقعاتي

قال الفنان محمد فراج، إن رودود الأفعال على شخصيته التي جسدها في فيلم "الممر" الذي عُرض أمس في ذكرى نصر أكتوبر على شبكة قنوات on e فاقت توقعاته.





وأوضح "فراج" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائلًا: "ردود الأفعال كانت بمثابة كرم كبير جدًا من عند ربنا ونفحة من نفحاته العظيمة، فأنا لم أتوقع هذا الكم الهائل من ردود الأفعال، فتعداد مصر حتى الآن 104 مليون نسمة والجمهور الذي شاهد الفيلم في السينما لم يتعدى ال 10 مليون، ولكن أمس أعتقد أن الشعب المصري بأكمله شاهد الفيلم".





وتابع: "أنا طاير من الفرحة بسبب الردود الإيجابية، وأيضًا على مستوى القيمة الوطنية والقيمة الفنية في الفيلم، وأعتقد أن الشعب استفاد كثيرًا من هذا الفيلم، بالإضافة أن الفيلم جمع الشعب مرة آخرى فهذه اللمة لم تحدث إلا في كأس العالم فقط، وحتى الآن أنا أشعر بحالة من الوطنية بسبب هذا الفيلم، ونحن نحتاج إلى هذا".





وأضاف أنه استعد للشخصية من خلال مشاهداته للعديد من الأفلام الوثائقية حول ما بعد حرب 67 إلى حرب أكتوبر 73 وحرب الإستنزاف، بالإضافة إلى أننا قابلنا رجال القوات المسحلة، ومن ثم قمنا بالدخول على الإستعداد البدني لأنه كان يوجد إستعداد نظري وبدني، وذهبنا أيضًا إلى مدرسة الصاعقة وكنا نتدرب بشكل شبه يومي لمدة شهر ونصف وتدريبات بسلاح وبدون سلاح، فمرحلة الإستعدادات أخذت وقتًا وجهدًا كبيرًا ولم تكن سهلة على الإطلاق.





يُشار إلى أن فيلم "الممر" عُرض ضمن سباق أفلام عيد الفطر، وأستطاع أن يحصد إيرادات وصلت إلى ما يقرب 77 مليون ونصف جنيهًا، بالإضافة إلى إشادة عدد كبير من الجمهور والنقاد به، حيث كانت أحداثه تدور حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.





يُذكر أن فيلم "الممر" من بطولة: أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، شريف منير، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، أمير صلاح، محمد الشرنوبي، محمد رجائي، من سيناريو وحوار أمير طعيمة، وتأليف وإخراج شريف عرفة.





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج هو مسلسل "قابيل" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، حيث كانت أحداثه تدور في إطار التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، حيث يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف.





مسلسل "قابيل" من بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، علي الطيب، علي قاسم، روزالين البيه، بسنت شوقي، عارفة عبد الرسول، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي.



