"رؤية بن سلمان".. شروط سفر المرأة السعودية لدى بلوغها 21 عامًا

في ظل سماح وزارة الداخلية السعودية، بتطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، بعد إجراء تعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية.





ترصد "الفجر"، شروط سفر المرأة لدى بلوغها الـ 21 عامًا، وكيفية تجديد السفر السعودي.





السفر دون ولي الأمر

البداية، حينما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، إضافة إلى تمكين المتزوجين والمبتعثين والموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.





التعديلات على وثائق السفر

وكانت الحكومة السعودية، قد أجرت تعديلات نشرت تفاصيلها في الأول من أغسطس الماضي، في الجريدة الرسمية، على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

وتضمنت التعديلات على نظام وثائق السفر، "منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، متيحا للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

وتضمنت التعديلات الجديدة للنظام، منح الحقوق ذاتها للذكور والإناث بشأن حرية السفر إذا تجاوزوا 21 عاما، وأن "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

أما فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما"، من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".





شروط سفر المرأة عند بلوغها 21 عاما

وأعلنت إدارة الجوازات بالمملكة لائحتها التي اشتملت على بندود القرار الخاص بسفر المرأة السعودية دون موافقة ولي الأمر، والذي أيده مجلس الوزراء وعلى رأسهم الملك السعودي، وذلك في الثاني من شهر أغسطس لعام 2019، والذي ورد فيه إن موافقة ولي الأمر على سفر المرأة تكون لمن هي دون سن 21 عاما، فيما صرحت أن "سفر النساء ممن هم أقل من سن الـ21 سنة يُشترط أن يتم بموافقة الولي".





واستثنت اللائحة من شروط موافقة الولي “النساء المتزوجات والمبتعثة للدراسة في الخارج”، وذلك بشرط وجود ما يثبت هذا في وزارة التعليم، واستثنت أيضا الموظفة التي تشارك في مهمات رسمية في الخارج بشرط إحضار خطاب من مراجعهم.





ويحق للأم تولي أمور أطفالها ممن هم دون 21 عاما إذ يحق لها أن توافق على سفرهم من عدمه وذلك في حالة وفاة الأب، ويجوز للحاضن أو الحاضنة بالمملكة استخراج الجواز والسفر بالأبناء في سن الحضانة أو التصريح له.





وكانت المرأة السعودية في الماضي، لا تستطيع السفر بدون إذن وليّها، وهم الأب أو الأخ أو من بيده ولايتها، لكن السلطات السعودية ومن وقت تولي الملك سلمان شؤون الحكم، وقيام ابنه الأمير محمد بن سلمان بإطلاق بعض القرارات المتعلقة برؤية المملكة 2030، حيث أطلق بعض القرارات الأخرى الخاصة بالنساء السعوديات، والتي بدأت بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وانتهت بإلغاء نظام الولاية على المرأة والسماح للنساء بالسفر دون موافقة وليّها.







