مفاجأة.. ريال مدريد يقدم عرضاً خيالياً لضم محمد صلاح

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية تعاقد ريال مدريد مع محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل.









وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن ريال مدريد بات مستعداً لتحسين عرضه المالي الذي قدمه لفريق ليفربول في الوقت السابق من أجل التعاقد مع محمد صلاح.









وكان ريال مدريد قد عرض في الوقت السابق مبلغ 150 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع محمد صلاح من ليفربول لتعزيز الخط الهجومي للملكي.









وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد على استعداد لعرض مبلغ 170 مليون يورو لإغراء إدارة ليفربول وضم النجم المصري.