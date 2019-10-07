مفاجأة.. إدارة مانشستر يونايتد تخلف وعدها مع سولشاير

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خلفت إدارة فريق مانشستر يونايتد وعدها مع أولي جونار سولشاير مدرب الفريق في الموسم الماضي خاصة في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وعدم التعاقد مع لاعبين مميزين.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة البي بي سي إن سولشاير وبعد توليه المنصب خلفًا لمورينيو رأى حاجة الفريق لـ ٩ لاعبين، ولكن النادي لم يستقطب سوى ٣ فقط لأسباب منها عدم توفر اللاعب المناسب أو عدم الاستغناء عن لاعبين يفسحون المجال للوافدين الجدد.



‏وأن قلة النشاط الصيفي وأزمة الإصابات دفعا المدرب سولشاير للاعتماد على لاعبين لا يرى فيهم القدرة على تمثيل مانشستر يونايتد إما لأسباب ذهنية أو فنيّة.



‏ويرى المسئولين في مانشستر يونايتد أن النتائج ستتحسن متى ما استطاع الفريق اللعب بكامل لاعبيه مثلما حدث في مباراة تشلسي الافتتاحية بما فيهم بول بوجبا الذي غاب عن 5 مباريات من آخر 7 مع الفريق.

