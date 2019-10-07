وزير النقل لـ المصريين: أيدوا رئيسكم وستصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة

هنأ كامل الوزير، وزير النقل، كل المصريين على الأنفاق، وعربات السكك الحديدية الجديدة، معلقًا: "لو حد عايز يسأل على أي حاجة يسأل بدل ما يقول العالم مقلوب وبنجيب عربيات كتيرة ليه، إللي عايز يسأل يسأل وإحنا هنجاوب معندناش حاجة نخبيها".





ووجه "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الإثنين، حديثه لـ الشعب المصري، قائلًا: "انتظروا الكثير"، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيًا كل ما يتم في النقل والسكة الحديد يوميًا.





وأضاف وزير النقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد المصريين بأشياء حديثة ومتقدمة في 30 يونيو 2020، معلقًا: "ودي البداية لإصلاح السكة الحديد وكل قطاعات النقل".





وقال وزير النقل لـ الشعب المصري: "أيدوا حكومتكم ورئيسكم واشتغلوا وستصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة".





في حين أكد الإعلامي عمرو أديب، أن أنفاق مترو الأنفاق وتجديد السكك الحديدية مشروعات قومية موجهة للمواطن المصري، ويعتمد عليها الشعب المصري في حياته بشكل يومي.





وكان قد اطلع الوزير على الجدول الزمني الخاص بإصلاح جرارات GE حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 جرار وجاري الانتهاء من عدد 2 جرار أخرى على أن يتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات تباعا وشاهد الوزير خطة تدريب الفنيين المصريين تحت إشراف الخبراء GE عمليا داخل الورشة وتأهيل وتطوير ورشة التبين ورفع كفائتها وتحسين بيئة العمل بها لاستقبال أعمال صيانة الجرارات بالتوازي مع عمليات إعادة التأهيل والتصنيع والتوريد للجرارات وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.



