أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يشكو البرسا وزميل رونالدو يقترب و3 صفقات في الطريق وزيدان يقضي على نجم الملكي بسبب الثقة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 7 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها ترشيح الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي للإنضمام إلى ريال مدريد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- فاسكيز يعلق على رحيل رونالدو عن ريال مدريد

أكد لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي كان مهما بالنسبة للفريق ولكنهم سعداء بمجموعة اللاعبين التي يمتلكونها حاليًا.

وقال فاسكيز في نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية:"كريستيانو رونالدو؟ ما تغير هو أن لدينا الآن لاعب آخر يحمل القميص رقم 7، رونالدو كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا لكننا سعداء بالمجموعة التي يمتلكها الفريق حاليًا ونريد القتال من أجل كل شيء".

وعن المقارنة بين رونالدو وميسي، قال فاسكيز: "لقد عشت مواسم جيدة جدًا مع كريستيانو، إنه لاعب جيد جدًا".

وعن وصوله لأول مرة لريال مدريد، قال فاسكيز: "كنت متوترًا بعض الشيء، كان شيئًا حلمت به عندما كنت طفلاً وتمكنت من تحقيقه وهذا أمر رائع".

وأضاف:"لقد مر وقتًا صعبًا علينا بعد الهزيمة من باريس لكن الفريق تعافى بشكل جيد جدًا، نحن نتصدر جدول ترتيب الليجا وفي موقف جيد، لذا علينا أن نفخر بذلك".

واختتم فاسكيز تصريحاته قائلاً:"منذ أن كنت طفلًا كانت ذاكرتي الأولى هي لعب كرة القدم مع شقيقي، ما أود أن أخبر الناس به أن تثق في نفسك ولا تتوقف أبدًا عن الحلم والعمل، هكذا يتم تحقيق الأهداف والشيء المهم هو الاستمتاع بكرة القدم كل يوم".

وهاجمت صحيفة ماركا الإسبانية في أغسطس الماضي جماهير ريال مدريد بسبب هجومها على جناح الفريق لوكاس فاسكيز الذي واجه الكثير من الانتقادات بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وتعرض لوكاس فاسكيز الذي يعتبر من الأعمدة الرئيسية للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لانتقادات لاذعة وقوية من الجماهير البيضاء بسبب تدهور مستواه.

وسخرت الصحيفة الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي منتقدي لوكاس فاسكيز مؤكدة أنه سيء للغاية لدرجة أن زين الدين زيدان يثق به ويضعه دائماً في الملعب، حيث لعب مع ريال مدريد 185 مباراة وتم استدعائه لمنتخب إسبانيا من قبل فيسينتي ديل بوسكي وجولين لوبيتيجي وشارك في يورو 2016 وكأس العالم بروسيا 2018 ثم جاء سانتياجو سولاري إلى النادي الملكي وقرر الاعتماد عليه قبل أن يعود زيدان الذي يدفع به بصفة مستمرة وهذه عوامل تؤكد أنه لاعب سيء بالفعل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن يمكن أن لوكاس فاسكيز ليس له مكاناً في ريال مدريد وهناك من يدعي أن وقته انتهي داخل قلعة السانتياجو برنابيو ولكن هناك فرق كبير بين ذلك والسخرية منه كلاعب فهو لا يبخل نهائياً بمجهوده من أجل الفريق وعدم الاحترام الواضح غير مقبول نهائياً ولا بأس أن مطالبة لوكاس فاسكيز يجب أن يرحل ولكن مدربه يعتقد أنه لاعب دائماً ما يبذل قصارى جهده.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لوكاس فاسكيز يبذل قصارى جهده في كل مباراة يخوضها مما جعل جميع المدربين يتمسكون ببقائه داخل نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد ولا يشكو نهائياً عندما لا يشارك بصفة مستمرة وهذه أشياء تجعل المدرب سعيداً للغاية.





- نجم وولفرهامبتون مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد في يناير المقبل

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تفكير ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي لفريق وولفرهامبتون الإنحليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم خط وسط الفريق الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ريال مدريد يفكر في ضم لاعب الوسط البرازيلي روبن نيفيز لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزى والمتألق في قيادة وسط الفريق خلال الموسم الحالي والسابق.

ويعد نيفيز أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الإنجليزي تحت قيادة المدرب المخضرم نونو سانتو بجانب لاعبي الوسط ديندونكر وموتينيو.

وجاء تفكير الريال في ضم اللاعب بعد هبوط مستوى لاعبو وسط الريال تونى كروس اللاعب الألمانى والكرواتى لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو والإصابات أيضاً التى تضرب الثلاثي.

ويذكر أن وولفرهامبتون قدمت مفاجآة كبري أمس ببطولة الدوري الإنجليزى بالفوز علي مانشستر سيتى بطل البريميرليج بهدفين دون رد سجلهما أداما تراوري.





- نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يفكر فى ضم نجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الوسط في الفريق بعد المستوي السئ الذى ظهروا عليه خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع نجولو كانتى لاعب تشيلسي الإنجليزي من أحل تدعيم خط وسط المرينجي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد يصر علي التعاقد مع نجولو كانتى لتدعيم خط الوسط، وأفادت الصجيفة أن الريال يقوم بتجهيز عرض بقيمة 70 مليون يورو لضم نجم تشيلسي المتألق خلال السنوات الماضية ويعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري الانجليزي.

وانضم نجولو كانتي، إلى صفوف تشيلسي الانجليزي عام 2016، قادماً من ليستر سيتي الانجليزي بعدما توج معه بلقب الدوري الإنجليزي، وفاز أيضاً مع تشيلسي ببطولة البريميرليج تحت قيادة أنطونيو كونتى.

وتألق كانتي تحت قيادة فرانك لامبارد المدير الفنى الحالي لتشيلسي والذى عرف طريق الشباك مع لامبارد والتصرف بالكرة بشكل رائع بخلاف دوره الدفاعي مع الفريق، وسجل هذا الموسم هدفين في مرمي ليفربول ومرمى ساوثهامبتون.





- تقارير.. ريال مدريد يقترب من موهوب أياكس

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من حسم صفقة جديدة في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق.

وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن ريال مدريد بات قريب من التعاقد مع فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس الهولندي بالرغم من تجديد اللاعب عقده مع الفريق.

واضاف الموقع، أن الريال كان على وشك إغلاق الصفقة في الصيف الماضي بمبلغ 70 مليون يورو لكن تم وقف المحادثات وتم إغلاق السوق بدون أي خطوة رسمية.

واشار الموقع إلى أن أياكس استخدم استراتيجية تمديد عقد فان دي بيك من أجل الحصول على مزيد من الأموال في الصفقة كما فعل من قبل ليفربول مع لويس سواريز.





- ريال مدريد يشكو برشلونة.. والرعب يضرب البرسا قبل الكلاسيكو

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يستعد لتقديم شكوي في نجم برشلونة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قبل مباراة الكلاسيكو المقبلة والتى ستجمع بين الريال وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة الملكي ستشكو بيكيه مدافع برشلونة والذى فى نظر الفريق المدريدى تعمد الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة أمام فريق إشبيلية أمس ضمن مباريات الجولة الثامنة، بعدما سدد الكرة بعيداً في المدرجات مما جعل الحكم ماتيو لاهوز الذى كان يدير اللقاء يشهر البطاقة الصفراء للاعب الإسبانى.

وحقق بيكيه هدفه الذى سعي إليه خلال مباراة فريقه أمس أمام فريق إشبيلية، في اللقاء الذي انتهي بفوز برشلونة برباعية دون رد سجلهم كل من لويس سواريز وديمبيلي وفيدال وليونيل ميسي.

وكان هدف بيكيه هو الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة له ببطولة الدوري من أجل الغياب عن مباراة برشلونة وإيبار القادمة، ليعود للمشاركة من جديد أمام فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة العاشرة والمقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وفى حال تقديم شكوي من ريال مدريد للاتحاد الإسبانى، سيكون اللاعب منتطر قرار الاتحاد الخاص بغيابه عن لقاء واحد وهو الذى سيكون أمام إيبار من ثم العودة من جديد للعب أمام ريال مدريد أم فى حال شكوى الريال ستكون العقوبة أكبر إذا ثبت تعمده الحصول علي البطاقة الصفراء خلال اللقاء.





- زيدان غاضب بسبب بيريز

أعرب زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد عن غضبه من إدارة ريال مدريد والتى يترأسها فلورنتينو بيريز، بعد عدم دعم الإدارة للفريق خلال الفترة الماضية، سواء بالتعاقد مع صفقات قوية مثل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو بالدفاع عن الفريق الذى يتصدر بطولة الدوري الإسبانى بعد 8 جولات برصيد 18 نقطة.

ولم يشعر زين الدين زيدان بالسعادة بعد الفوز الأخير للفريق على غرناطة بالجولة الثامنة من الليجا الإسبانية برباعيه مقابل هدفين، بسبب عدم دعم بيريز ومجلس الإدارة له بعد الهجوم الذى ينالوا المدرب، مما أدي لإشارة بعض التقارير الإعلامية عن إمكانية رحيله عن تدريب الفريق.

كما يشعر المدرب الفرنسي بالغضب بسبب عدم دعم الإدارة له وهو متصدر لبطولة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من 8 جولات متفوقاً علي كل من برشلونة واتليتكو مدريد، وأيضاً الهجوم علي خط الدفاع رغم دخول مرمي الفريق 8 أهداف فقط بواقع هدف في كل مباراة.

وكان زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية تمسك بضم بول بوجبا ولكن رفضت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي بيع اللاعب لصفوف المرينجي، مما أدي لفشل الصفقة، بينما لم تنجح إدارة النادى سوى فى التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد والظهير الفرنسي فيرلاند ميندى والمدافع البرتغالى إيدير ميليتاو ومهاجم إينتراخت فرانكفورت الألمانى لوكا يوفيتش.

ويعتمد ريال مدريد تحت قيادة زيدان علي الحرس القدبم للفريق وهم كريم بنزيما وسيرجيو راموس وفاران وجاريث بيل وخاميس رودريجيز وتونى كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو ومارسيلو وكارافخال، مما حعل زيدان يطلب صفقات جديدة من الإدارة ويبدى غضبه في حال الفشل في التعاقد معها.

ويذكر أن زيدان قاد ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فى مباراتان لم يحقق خلالهم سوي نقطة واحدة بعد الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان بثلاثيه والتعادل أمام كلوب بروج بهدفين لكل فريق.





- ريال مدريد يضحي بنجمه لحسم أولى صفقات الشتاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة نادي ريال مدريد للحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي في الانتقالات الشتوية.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد يفكر في دمج لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش في صفقة التعاقد مع إيركسن لاعب وسط توتنهام في يناير المقبل.

وقالت الصحيفة أن بيريز حريص على التعاقد مع إيركسن في يناير من أجل تعزيز وتدعيم خط وسط الفريق علماً أن النجم الدانماركي ينتهي عقده مع السبيرز الصيف القادم .

وفشل ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بسبب مطالب الشياطين الحمر المادية ليتحول الريال للتعاقد مع إيركسن لإرضاء زين الدين زيدان.





- ماركا: هل يقضي زيدان على نجم ريال مدريد ؟

يبدو أن الأمور بين الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، ونجم الفريق لا تسير في الطريق الصحيح، مما جعل الأخير غاضبًا من مدرب الملكي خلال الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإِسبانية، أن جونيور فينيسيوس لاعب ريال مدريد، غاضبًا من زيدان بسبب عدم مشاركته في مباريات الفريق.

وأضافت الصحيفة :" فينيسيوس لم يبدأ بعد، في اخر مباراة ابعده المدرب عن القائمة واستبدله بـ رودريجو، فالمدرب المدرب الفرنسي أكد بهذا القرار على بُعد المسافة بينه وبين البرازيلي".

وأكملت :" زيدان طلب منذ أيام عدم السؤال حول ثقته بالبرازيلي من عدمها، ولكن الحقيقة تقول إن البرازيلي لا يلعب كثيراً مع زيدان، في هذا الموسم من خلال 900 دقيقة رسمية للفريق لعب فقط 313 دقيقة"

وأوضحت ماكار أن في النادي كانوا يتوقعون مساهمة أكبر لـلبرازيلي مع الفريق خصوصًا بعد ماقدمه في الموسم الماضي من مستويات جيدة.

وتقول الصحيفة الإسبانية، أنه في النادي يعتقدون إن فينيسيوس هو الأحق بالفرصة من بين الجميع، لأن البرازيلي أثبت نفسه في الموسم الماضي.

وأشارت أنه ما يحدث مع فيدي مثلاً واستجابته لـثقة زيدان هو تماماً عكس ما يحدث مع فينيسيوس جونيو، فقبل 12 شهرًا كان مكان البرازيلي في الكاستيا ولم يكن يُنظر له على إنه لاعب للفريق الأول.

وأوضحت ماركا إلى أن فينيسيوس يتدرب بإستمرار في الفالديبيباس ويتحدث مع زيدان، ولكنه يحلم بالحصول على ثقة المدرب الفرنسي، لكن حتى الآن فيني لا يجد الإطار المُناسب له في خط هجوم النادي، وهذا يدل على عدم وجود ثقة".





- زيدان يعثر على بديل بوجبا "مجانا"

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد وجد ضالته داخل الملكي بعد فشل التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية أن زيدان سيعتمد على الأوروغواياني فيد فالفيردي لتعزيز مركز الخط الوسط، بالفعل فالفرنسي وجد ضالته في لاعبه الشاب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بدون بوجبا، زيدان لديه فالفيردي الذي أعطى ريال مدريد الكثير من الأشياء الذي كان المدرب يضعه على الهامش ليتحول إلى لاعب يتجول في جميع أرجاء وسط الملعب.

وكان زيدان قد طلب من بيريز ضم بوجبا من مانشستر يونايتد أو بديل مناسب له في وسط الملعب وذلك خلال الفترة الانتقالية لكن الرئيس فشل في تحقيق مطلب “زيزو”.





- بالدليل.. ديمبيلي خارج الكلاسيكو

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن عثمان ديمبيلي مهاجم فريق برشلونة سيغيب عن المشاركة في معركة الكلاسيكو امام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر المقبل.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي تلقي البطاقة الحمراء يوم أمس أمام إشبيلية بعد هجومه على حكم اللقاء ماتيو لاهوز.

وقالت الصحيفة الإسبانية أنه في عام 2012 بيبي لاعب ريال مدريد السابق شتم الحكم بقوله أذهب للسرقة وسبه وتم إيقافه مباريتين فقط، ولذلك من المؤكد أن يواجه ديمبيلي نفس العقوبة بعد هجومه على الحكم.

وسيواجه نادي برشلونة منافسه إيبار في الجولة القادمة من الدوري الإسباني ثم سيواجه نظيره ريال مدريد يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري.





ناقوس الخطر يدق في ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة