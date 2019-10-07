البورصة الأمريكية تغلق على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:34 م
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وكالات
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أغلقت البورصة الأمريكية على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة مع ترقب المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.
وكشفت تقارير صحفية أن المسؤولين الصينين يزدادون تردداً بشأن مواصلة السعى نحو التوصل لصفقة تجارية مع الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تعقد الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 26477.4 نقطة.
كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة إلى 2938.7 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 7956.2 نقطة.
وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 98.973.
استهلت البورصة الأمريكية التعاملات على هبوط يوم الاثنين مع ترقب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع بعد بداية مضطربة للشهر في ظل مخاوف من انزلاق أكبر اقتصاد في العالم في حالة من الركود، ليتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 71.39 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 26502.33 نقطة.
وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.78 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 2944.23 نقطة. وفقد المؤشر ناسداك المجمع 26.07 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 7956.41 نقطة.
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