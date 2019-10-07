كيف أضاع مات دامون 250 مليون دولار بعد رفضه هذا الفيلم؟

احتل مات دامون ممثل سلسلة الاثارة والتجسس "جيسون بورن" مكانًا بارزًا في قائمة الممثلين الطويلة التي تندموا على رفض أحد الأعمال السينمائية المشهورة.





في مقابله جديده مع GQ البريطانية إلى جانب كريستيان بيل، نجم "فورد في فيراري"، كشف دامون أنه أضاع فرصة ذهبية عندما رفض دور البطولة في فيلم جيمس كاميرون Avatar، بالإضافة لعشرة في المائة من أرباح الفيلم إذا قبله.





أراد كاميرون من دامون أن يلعب دور "جيك سولي"، وهو دور ذهب إلى الوافد الجديد سام وورثينجتون بمجرد





قام دامون برفض العرض، وما جعل رفض "Avatar" يصاحبه حالة ندم كبيرة، هو أن كاميرون كان قد عرض عليه نسبة كبيرة من أرباح شباك التذاكر، حيث من الواضح أن دامون لم يكن لديه أي فكرة عما سيصل إليه الفيلم.





يقول دامون لـ "جي كيو": "لقد عرض على كاميرون الفيلم "Avatar"، قائلًا: "أنا لست بحاجة إلى أي شخص، لا أحتاج إلى اسم ممثل شهير. إذا لم تقم بذلك، فسوف أجد ممثلًا غير معروف وسأعطيه له، لأن الفيلم لا يحتاجك حقًا، ولكن إذا قبلت، فسوف أعطيك عشرة في المائة من أرباحه".





في النهاية ذهب دور البطولة إلى الممثل الأسترالي سام ورثينجتون، صاحب شخصية جيك سولي، ومن المتوقع تصوير جزء ثان، وعرضه 17 ديسمبر، 2021.





الجدير بالذكر أن ملحمة الخيال العلمي الذي أخذ المشاهدين إلى عالم غريب، استطاع تحقيق إيرادات تجاوزت في نهاية المطاف 2 مليار و700 مليون دولار حول العالم، متخطيا إيرادات أشهر أفلام السينما الأمريكية "titanic" الذي حقق 2 مليار و180 مليون دولار حول العالم.





وتدور أحداث الفيلم حول قصة جندي أمريكي قعيد يتم إرساله إلى قمر بعيد فى الفضاء يسمى "باندورا"، الكوكب الذي تسكنه كائنات مسالمة زرقاء اللون تسمى "نافيى"، يبلغ طولها حوالي 3 أمتار، وكانت تعيش بأمن واستقرار قبل وصول البشر الذين جاءوا للتنقيب عن معدن ثمين جدا فى هذا الكوكب. والمشروع مبنى على أساس صنع كائنات مشابهة لكائنات "باندورا"، وإسكانها بروح الإنسان وذلك لدراسة حياة هذه الكائنات.



