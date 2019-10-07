محمد أنور عن فيلم الممر :"اول مرة اشوف فيلم لما يتذاع مصر كلها تتفرج عليه"
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:35 م
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هبة أحمد
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أعرب الفنان محمد أنور عن سعادته بفيلم "الممر" وذلك بعد عرضه أمس على شاشات التلفزيون، وفقام بنشر البوستر الرسمى من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلا :"لأول مرة في حياتي أشوف فيلم سينما لما يتذاع في التليفزيون، مصر كلها تتفرج عليه في البيوت والقهاوي، والناس مبسوطة جدا أولًا لأن الفيلم حلو وثانيًا إنه الفيلم ده هيرحمنا من الطريق إلى إيلات والرصاصة لا تزال في جيبي، ودي أفلام عظيمة جدا جدا جدا، بس بقت مقرر علينا في كل مناسبة وطنية".
ووجه محمد الشكر لصناع العمل، فقال: "شكرا لأبطال وصناع فيلم الممر على الفيلم المحترم ده، ويا ريت ده يبقى البداية، وما نقعدش ثلاثين سنة كمان لحد ما يتعمل فيلم تاني عشان يرحمنا من الممر".
يُشار أنَّ الفيلم سوف سيتمّ عرضه الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر على قناة "DMC" في تمام الساعة 11 مساءً، ويُعاد مرة أخرى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 10 مساءً.
قصة فيلم الممر
يتناول فيلم الممر قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.
ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
يشارك في بطولة فيلم الممر نخبة كبيرة من أهم النجوم وهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.
يشار أن آخر أعمال الفنان محمد أنور مشاركته فى الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "البرنسيسة بيسة"، والمسلسل بطولة مى عز الدين، ايمان السيد، حجاج عبد العظيم، بوسى، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج أكرم فريد إنتاج سينرجى.
ووجه محمد الشكر لصناع العمل، فقال: "شكرا لأبطال وصناع فيلم الممر على الفيلم المحترم ده، ويا ريت ده يبقى البداية، وما نقعدش ثلاثين سنة كمان لحد ما يتعمل فيلم تاني عشان يرحمنا من الممر".
يُشار أنَّ الفيلم سوف سيتمّ عرضه الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر على قناة "DMC" في تمام الساعة 11 مساءً، ويُعاد مرة أخرى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 10 مساءً.
قصة فيلم الممر
يتناول فيلم الممر قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.
ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
يشارك في بطولة فيلم الممر نخبة كبيرة من أهم النجوم وهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.
يشار أن آخر أعمال الفنان محمد أنور مشاركته فى الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "البرنسيسة بيسة"، والمسلسل بطولة مى عز الدين، ايمان السيد، حجاج عبد العظيم، بوسى، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج أكرم فريد إنتاج سينرجى.
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