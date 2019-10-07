أحد قادة أكتوبر: السادات أًصدر أهم قرار للقوات المسلحة لتحقيق النصر

قال اللواء سمير فرج، أحد قادة غرفة عمليات حرب أكتوبر، إنه عقب تخرجه قبل شهر من حرب أكتوبر، تم تكليفه بالتواجد في غرفة العمليات استعدادًا لحرب أكتوبر.





وأَضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الإثنين، أنه شاهد تفاصيل حرب أكتوبر منذ بدايتها حتى نهايتها بصفته أصغر ضابط في غرفة العمليات.





وأشار قائد غرفة عمليات حرب أكتوبر، إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أصدر أهم قرار للقوات المسلحة لتحقيق نصر أكتوبر، وهو طرد الخبراء الروس.





وأوضح "فرج"، أن الرئيس السادات طرد الخبراء الروس في 48 ساعة قبل حرب أكتوبر لرفضهم تسليم السلاح الهجومي لمصر.





ولفت قائد غرفة عمليات حرب أكتوبر، إلى أن الرئيس السادات تنبأ بسيطرة الأمريكان على القرار العالمي، كما تنبأ بسقوط السوفييت 1990.





وتابع "فرج": "أفضل لحظات حياتي كانت الساعة 2 وربع يوم حرب أكتوبر عندما أعلنت الطائرات الإسرائيلية عدم تصديها للطيران المصري".





وتحتفل مصر بحلول الذكرى السادسة والأربعون لنصر حرب أكتوبر عام 1973، حيث انتصر الجيش المصري انتصارًا عظيمًا على العدو الإسرائيلي، واسترد أرضه.



