المنتخب الأولمبي يؤدى مرانه استعداداً لمواجهة لجنوب إفريقيا ودياً

أدى المنتخب الأوليمبى أول تدريب له في معسكره الحالي تحت قيادة شوقى غريب بملعب بتروسبورت وشارك فيه جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار باستثناء طاهر محمد طاهر الذى خضع لبرنامج تأ هيلى بسب الإصابة التى لحقت به فى مباراة فريقه المقاولون.





كما قام غريب بتخفيف الجرعة التدريبة للاعبين الذين شاركوا مع انديتهم فى مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى العام.





واستغرق المران ساعة ونصف الساعة واشتمل على تدريبات الاحماء ثم تقسيم اللاعبين الى ثلاث مجموعات تولى كل واحد من افراد الجهاز الفنى تدريب مجموعة واختتم المران بتقسيمة بين فريقين ركز خلالها شوقى غريب على الجمل التكتيكية والخططية التى يخوض بها مباراتى جنوب افريقيا الوديتين المقرر اقامتهما يومى ١١و١٣ من اكتوبر الجارى باستاد القاهرة.





أعلن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب قائمه باسماء 28 لاعبا للدخول بهم في معسكر اعتبارا من اليوم استعدادا لآداء مباراتين وديتين امام جنوب افريقيا يومي 11 و13 اكتوبر الحالي.





وضمت القائمة كل من :





حراسة المرمى : عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير





خط الدفاع :، اسامه جلال، محمود مرعي

• محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق،، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي





خط الوسط: اكرم توفيق،، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، احمد حمدي، فوزي الحناوي رمضان صبحي، ، طاهر محمد طاهر امام عاشور، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم





خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان، ناصر منسي



