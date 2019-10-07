120 ألف وظيفة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:23 م
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي، أكبر بوابة عربية إلكترونية للتوظيف في وزارة التربية والتعليم، وذلك يوم الأربعاء المقبل 9/10/2019، في تمام الساعة 12 ظهرًا، ليتقدم الخريجين بأوراقهم فيها على أنَّ يجرى الاستعانة بهم وقت الحاجة لذلك.
وترغب الوزارة في التعاقد من 120 ألف معلم لمدة عام، ويتم التجديد لمدة ثلاثة سنوات بتكلفة 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة، مؤكدة أن 35 ألف معلم الذين سبق لهم التعاقد مع الوزارة سيكون لهم الأولوية حال موافقة الوزارة على كفاءته، مشيرة إلى أن اللجوء إلى التظاهر والصوت العالي لن يجدي بشيء، مبينة أن الحكم في النهاية لمن كان أداءه جيدا.
وأوضحت الوزارة، أنه جاري العمل علي إنشاء إطار عام لجدارات المعلمين، يكون الأساس للفصل في تعيين المعلم أو ترقيته خاصة وأن المعلم الذي سيدرس المناهج الجديدة لابد أن يكون بمواصفات خاصة، موضحة أن الجدارة هي أساس التعيين والترقي وليس القيام بمظاهرات.
وأعلنت الوزارة أيضًا عن فصل 1070 معلم منتمين للجماعات المحظورة أو عليهم أحكام خاصة، مؤكدة أن هذه نسبة ضئيلة بالنسبة للعدد الإجمالي للمعلمين.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن إطلاق البوابة للتوظيف هدفها اختيار الكفاءات للعمل بالمدارس سواء من المعلمين أو الإداريين أو العمال أو الطلاب في السنوات الأخيرة من الكليات، مشيرًا إلي أن الإتاحة لتوظيف الطلاب سيكون في نوفمبر المقبل وليس مع بدء عمل البوابة بالإضافة إلى فتح الباب أمام المتطوعين بسبب رغبة المواطنين في التطوع للتدريس بالمدارس وفق شروط الوزارة، معلنا عن اعطائهم تدريبات تأهيلية للعمل بالمدارس، مشيرا إلي أن اتاحة العمل سيكون حتي عام 2022.
وأعلن عمر أن البوابة ستكون وسيلة تواصل مباشرة مع الراغبين في العمل، وتدار البوابة بشكل الكتروني دون تدخل العنصر البشري، وفي جزء لتسجيل البيانات وجزء اخر لتسجيل المستندات ، ويتم بعد ذلك مراجعة جميع البيانات والمستندات، مؤكدا أن التوظيف من داخل مصر فقط ، وسيتم تلافي جميع الاخطاء التي حدثت في المسابقة الأخيرة.
ويصل حجم العجز الكبير في المعلمين إلى 320 ألف معلم، بدأت الوزارة في اتخاذ العديد من الإجراءات منها زيادة الأنصبة لمن يرغب من المعلمين بواقع 3 حصص أسبوعيًا ببدل 15 جنيه للحصة مع صرف بدل 200 جنيه للمعلمين المنتدبين خارج الإدارة التعليمية.
قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين محمد عمر، إن بوابة التوظيف التي ستطلقها الوزارة أداة جديدة تمامًا لتوظيف المعلمين مصممة خصيصًا للمستهدفين فقط، مع إتاحة إمكانية رفع السيرة الذاتية للمتقدم على البوابة، موضحًا أن عضوية نقابة المعلمين مهمة لمن يريد التقدم لوظيفة معلم، لافتًا إلي التواصل مع نقابة المعلمين لتيسير إتاحة العضوية لشباب المعلمين.
وعن الإجراءات المتبعه للتعيين بعد افتتاح البوابه يوم الأربعاء القادم، قال عمر، إن من تنطبق عليه الشروط بعد مرحلة فرز البيانات علي بوابة التوظيف، ستقوم البوابة باخطاره بالتوجه لمدرسة معينة لإمضاء عقد التوظيف، علي أن يتم إتاحة فترة استكمال البيانات والشهادات المطلوبة لمده ثلاثة شهور حتي يناير المقبل لمن تم اختياره ولكن ينقصه بعض الأوراق.
وأكد أن من يعمل بالحصة أو من تم اختياره في أي مسابقة ماضيه يقدم في بوابة التوظيف بنفس أوراقه القديمة دون الحاجة لأوراق جديدة، وستكون له الأولوية في الاختيار، موضحا أن مراجعة هذه الأوراق سيكون في خلال عشرة أيام، ثم بعد ذلك سيتم الانتهاء من التأكد من الشهادات المهارية، وهي شهادة المعلم المصري.
شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019
هناك عدة شروط وضوابط يجب توافرها في المُتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019، وهي كالتالي:-
- يجب أن يكون المعلم المتقدم عضوًا نقابيًا بجانب الشهادات المهارية التي سيجرى مراجعتها إلكترونيًا، وبالنسبة لمعلمي التربية الرياضية يشترط عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.
- يفضل خريجي كليات التربية في التخصصات المطلوبة، ثم تربية عام، ثم مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.
الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
- شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها لدى الذكور.
- الإقامة داخل نطاق المحافظة.
ومن المقرر أيضًا عقد اختبار تحريري ومقابلة شخصية للمستوفين للشروط، ويعلن عنه في وقت لاحق، على أن تسلم الأوراق إلى إدارة شئون العاملين.
رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019
ونستعرض لكم اليوم في هذا المقال رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2020/2019 لتوظيف المعلمين، والتي من المقرر التقدم لها عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019
هناك عدة خطوات يجب اتباعها عند التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019، وهي كالتالي:
- على المُتقدم كتابة الرقم القومي، ثم تاريخ الميلاد، والمحافظة المقيم بها، وجنسه.
- ثم على المُتقدم كتابة اسم المدرسة التي يرغب في التعيين بها، ونوعية الوظيفية، ثم الضغط على كلمة دخول بالموقع.
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