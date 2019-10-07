صحيفة إنجليزية تكشف موقف سولشاير من الرحيل عن مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن موقف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق معه في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية إن سولشاير غير مهدد بالإقالة في الفترة المقبلة، وأن الأسرة المالكة للنادي والإدارة يدعمون المدرب بشكل كامل ويريدون أن يستمر حتى نهاية الموسم الحالي.



وأن النادي ملتزم بخطة إعادة البناء بعيدة المدى مع الفريق، والنادي يدرك أن عملية إعادة البناء ستستغرق وقتًا مع سولشاير ولكنها ستنجح في النهاية.



وتعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية من فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريمرليج.