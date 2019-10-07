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سوهاج اليوم.. حوادث قاتلة اغتالت أروح 5 أشخاص ومشروعات جديدة بـ400 ألف جنيهًا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:24 م
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سوهاج اليوم.. حوادث قاتلة اغتالت أروح 5 أشخاص ومشروعات جديدة بـ400 ألف جنيهًا
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أبورية حسين
 
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شهدت محافظة سوهاج اليوم الإثنين عدد من الموضوعات الهامة نعرضها لكم في النشرة اليومية للمحافظة حيث تهتم بوابة الفجر بعرض كافة ما يدور في الساحة علي مدار 24 ساعة وذلك في إطار الخدمات التي نقدمها لكم وإليكم تفاصيل النشرة.

شهدت محافظة سوهاج عدة حوادث قاتلة تسببت في مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 أخرين في حوادث متفرقة
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا

رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز تفقد الأعمال الإنشائية لعدد ٧ مشروعات جاري العمل على تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد بتكلفة مالية بلغت 364 مليون جنيه.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا

وإفتتح محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري مشروعي صرف صحي بقريتي أم دومة والحلاقي بمركز ومدينة طما شمال المحافظة بتكلفة مالية بلغت 53 مليون جنيها.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا

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