سوهاج اليوم.. حوادث قاتلة اغتالت أروح 5 أشخاص ومشروعات جديدة بـ400 ألف جنيهًا
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:24 م
Advertisements
أبورية حسين
Advertisements
Advertisements
شهدت محافظة سوهاج اليوم الإثنين عدد من الموضوعات الهامة نعرضها لكم في النشرة اليومية للمحافظة حيث تهتم بوابة الفجر بعرض كافة ما يدور في الساحة علي مدار 24 ساعة وذلك في إطار الخدمات التي نقدمها لكم وإليكم تفاصيل النشرة.
شهدت محافظة سوهاج عدة حوادث قاتلة تسببت في مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 أخرين في حوادث متفرقة
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز تفقد الأعمال الإنشائية لعدد ٧ مشروعات جاري العمل على تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد بتكلفة مالية بلغت 364 مليون جنيه.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وإفتتح محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري مشروعي صرف صحي بقريتي أم دومة والحلاقي بمركز ومدينة طما شمال المحافظة بتكلفة مالية بلغت 53 مليون جنيها.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
Advertisements
- نشرة حوادث الفجر.. كواليس مداهمة مكتب الصعيدي.. وحبس خط أسوان
- "نشرة حوادث الفجر".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق
- نشرة حوادث "الفجر": تفريغ الكاميرات في اختناق 20 طفلا.. وحريق هائل بوكالة البلح
- سوهاج اليوم.. افتتاح مشروعات جديدة وحفل لاستقبال الطلاب بالجامعة
- سوهاج الجمعة.. المحافظ يقيل مسئولين وحوادث مثيرة "تعرف عليها"
المزيد عن: نشرة أخبار سوهاج اليومية محافظة سوهاج سوهاج علي مدار 24 ساعة سوهاج حوادث سوهاج أخبار سوهاج لحظة بلحظةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر