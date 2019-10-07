بفستان فوق الركبة ايتن عامر تغازل جمهورها



مشاركة ايتن فى دراما رمضان



ويشار الى أن "آيتن"، حيث شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بثلاث مسلسلات "شقة فيصل"، "طلقة حظ "، "ابن أصول" وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.



وصرحت "آيتن" مؤخرا عند حلولها كضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة القديرة إسعاد يونس :إنها كانت سعيدة الحظ لإذاعة أكثر من عمل لها خلال الموسم الرمضاني الماضي، وكان من أقرب هذه الأعمال لقلبها مسلسل "شقة فيصل"، وأضافت أنها تراعي في اختيار أدوارها التنوع بين الأدوار والشخصيات التى قدمتها من قبل ،كما قالت أيضا :" أنا وأختي وفاء نرفض الكثير من الأعمال التي تهدف للربح أكثر من إعلاء القيم والأخلاق والمبادئ، فهدفنا القيم والمبادئ لا الفلوس".



تعاون آيتن مع شقيقتها وفاء عامر في الطوفان



يشار أن آيتن ووفاء تعاونا معا فى مسلسل الطوفان، وهو من تأليف وائل حمدي، محمد رجاء، إخراج خيري بشارة، وبطولةماجد المصري، وفاء عامر، عبير صبري، فتحي عبد الوهاب،أحمد زاهر، روجينا، ايتن عامر.



غضب آيتن من والد الطفلة الفلسطينية



انتشر مؤخرا فيديو لأب فلسطينى يقوم بضرب ابنته بقسوة ، وآثار ذلك الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي،ونشرت آيتن تغريدة من خلال حسابها الرسمى على موقع "تويتر "علقت فيها قائلة :"إن يكون ليك طفل دى نعمة كبيرة أوى ورزق عظيم من ربنا بس للأسف من بعد كذا فيديو شفتهم لآباء وأمهات مش مقدرين النعمة دى بدعى من ربنا ميكتبش الرزق ده لأى حد مش هيصونه وحسبي الله ونعم الوكيل ربنا منتقم جبار".

نشرت الفنانة ايتن عامر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"وظهرت ايتن" فى الصورة وهى ترتدى فستان بأكمام طويلة باللون الأزرق، وظهرت بتسريحة شعر جديدة، ووضعت ميكب أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعه.