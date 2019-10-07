آدم ليفين يبرر انسحابه من The Voice لسبب غريب (فيديو)

كشف المغني الأمريكي آدم ليفين عن السبب الحقيقي لانسحابه من لجنة تحكيم برنامج The Voice، وقال إن العمل المتواصل لسنوات والبعد عن المنزل وكذلك افتقادي لابنتيّ هم السبب وراء مغادرتي للبرنامج الشهير.









وأضاف المغني البالغ من العمر 40 عامًا، أنه حرص على قضاء بعض الوقت مع داستي روز Dusty Rose وجيو جراس Gio Grace، ابنتيه وزوجته، خلال حلقة يوم الإثنين، من برنامج The Ellen DeGeneres Show، للإعلامية الشهيرة إيلين ديجينيرز.





وأكد ليفين انسحابه من The Voice في شهر مايو بعد أن عمل كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات والمواهب على قناة إن بي سي لمدة 16 موسم، كما أخبر إيلين ديجينيرز أنه يفتقد العرض وأغانيه، بما في ذلك صديقه الموسيقي بليك شيلتون.





وتابع ليفين أيضًا: "افتقدهم حقًا، أحب الناس الذين قابلتهم وعملت معهم ومن الواضح أنكم جميعًا تعرفون ما أشعر به حيال بليك"، "أنا أفتقد ذلك، لكنني أيضًا سئمت من العمل، كنت أعمل دائمًا لسنوات عديدة".





وأضاف مغني Maroon 5 إنه يتمتع بقدراته الجديدة على أن يكون حاضرًا ولديه "أعظم وقت على الإطلاق" مع بناته.





وعبر ليفين عن إعجابه بداستي 3 سنوات، وجيو، 19 شهرًا، وقال: "أنا مهووس بهما لهذا السبب أنا لا أفعل الكثير - أنا حقا أعشقهما بطريقة لم أكن أعرف أبدًا أنني قد أعشق أي شخص صغير".



