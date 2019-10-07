تشريعية تونس 2019: إثر مشادة كلامية مع ملاحظ.. أنيس الجربوعي ينسحب من الندوة الصحفية

إنسحب منذ قليل، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، من الندوة الصحفية التي إنعقدت مساء اليوم في المقر الإعلامي للهيئة.





وجاء هذا الإنسحاب بعد إنفعاله بسبب تدخل أحد الملاحظين، الذي إتهمه "بالشوشرة على عملية الإقتراع في مركز الإقتراع بنهج الهند وتشويشه على عمل رئيس مركز الإقتراع لعدم مدّه بالإحصائيات".





وقد أجاب الجربوعي على هذا الإتهام، مؤكدا أنه تدخل بعد التفطن إلى أن رئيس مركز الإقتراع قام بتعيين زوجته وإبنته عضوتي مكاتب إقتراع في نفس المركز، وقد دارت مناوشة كلامية بينه وبين الملاحظ قبل أن يغادر الندوة غاضبا.