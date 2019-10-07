الشيخ بن زايد: نقف مع لبنان في كل ما يحفظ أمنها





استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الاثنين، رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات للمشاركة في أعمال "المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني" الثاني، الذي يعقد في أبو ظبي.





وبحث ابن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) .





كما تناول الجانبان آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلا عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.





وأكد ابن زايد، خلال اللقاء على أن دولة الإمارات حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة، وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور.





من جانبه أعرب الحريري، عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها على دعمهم المستمر للبنان، والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، مؤكدا على أن هذا الدعم هو تجسيد لنهج مستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في علاقاتها مع لبنان وشعبه.



