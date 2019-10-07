تزامنًا مع الوظائف الشاغرة بالسكة الحديد.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

بالتزامن مع إعلان هيئة السكة الحديد، عن حاجتها لتعيين نحو 150 مهندس من مختلف التخصصات للعمل بمناطق الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمركز الرئيسي بالقاهرة، فإن هناك مجموعة من الشروط والطلبات، التي جاءت بإعلان الوظائف الشاغرة.





وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن كيفية الالتحاق بالوظيفة الخاصة بهيئة السكك الحديدية، وشروطها والأوراق المطلوبة.





طلب تعيين مهندسين

البداية، حينما أعلنت هيئة السكة الحديد بالإعلان رقم (1) لسنة 2019 عن حاجتها لنحو لتعيين نحو 150 مهندس من مختلف التخصصات للعمل بمناطق الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمركز الرئيسي بالقاهرة وباقي محافظات الجمهورية بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف الهندسية.





الشروط المطلوبة

وجاءت شروط الالتحاق بالوظيفة، أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسة من الشعب الاتية :- (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، الكترونيات، مدني عمارة) من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد.





أن يكون مقيد بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وسنه لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في تاريخ الاعلان عن الوظائف، فضلًا عن لياقته الصحية، وفقًا للائحة الهيئة الطبية.





كما لا بد أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي سوف تعقدها لهذا الغرض بنجاح تام مع تحمل 200 جنيه حوالة بريدية يقوم المتقدم بدفعها باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهذه القيمة لاترد.





لا بد أن يكون إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها، ويتم إثبات ذلك من عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الاعلان عن الوظائف وإعلان النتيجة.





الأوراق المطلوبة

ولكي تقدم للالتحاق بتلك الوظيفة، عليك التقدم بالمؤهل الدراسي، بطاقة الرقم القومي، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء، شهادة ميلاد كمبيوتر، 4 صور شخصية، شهادة عضوية نقابة المهندسين صادرة لعام 2019م، كارنية عضوية نقابة المهندسين صادر لعام 2019، أصل الحوالة البريدية.





وكانت هيئة السكة الحديد، أعلنت عن حاجتها لتعيين نحو 150 مهندس من مختلف التخصصات للعمل بمناطق الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمركز الرئيسي بالقاهرة، وعدد من المحافظات، تمثلت في تخصصات "عمارة، مدني، إلكترونيات، ميكانيكا، كهرباء، واتصالات"، وعلى من يتوفر لديه الشروط المطلوبة أن يتقدم بالطلب الخاص به خلال الفترة 12 حتى 22 من شهر أكتوبر الحالي، بتوجيه طلبات التوظيف والأوراق باسم مدير عام شؤون العاملين بديوان عام المنطقة المطلوبة.



