تحت عنوان " قرعة كأس الملك".. الجماهير السعودية تفتح النار على الاتحاد السعودي لكرة القدم





وعلى موقع تويتر، دشنت الجماهير السعودية، هاشتاجات تحت عنوان "قرعة كأس الملك"؛ لتعبر عن لستيائها من سوء تنظيم فعاليات القرعة معتبرة أن الحفل لا يتناسب مع بطولة كأس الحرمين الشريفين.





وقال الإعلامي والناقد الرياضي عايد الرشيدي عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قرعة كأس الملك مع الأسف لاتليق بالحدث... استعجال وعدم تخطيط للمناسبة وحضور باهت".





كما علق أحد نشطاء تويتر: "الحفل ليس به ما يدل على أنه قرعة أغلى بطولة بالمملكة.. أين الميزانية لتخرج لنا حفل بهذا الشكل!!".





وعبر تغريدات وصلت لمئات الآلاف على مدار الساعات الماضية، قالت الجماهير السعودية بضرورة أن يجب أن يكون هناك وقفة من قبل القيادات السياسية في السعودية، مطالبين بمحاسبه المنظمين للحفل.





يذكر أن القرعة أوقعت التعاون (حامل اللقب)، أمام فريق اللواء، بينما وضعت القرعة فريق الاتحاد، في مواجهة فريق الرياض.





وسيواجه ا لهلال ضيفه (عرعر)، بينما سيلاقي النصر، مضيفه عفيف، فيما يستضيف الأهلي، نظيره الجندل.







كما أسفرت القرعة عن المواجهات التالية: الشباب وطبرجل، وجوالفيصلي، عكاظ يستضيف الفيحاء، الحزم يستضيف الدرع، التقدم يستضيف الاتفاق، الشرق يستضيف الوحدة، الانتصار يستضيف الفتح، الحجاز يستضيف ضمك، هجر - الرائد، القيصومة - أبها، الجبيل - العدالة، الجبلين - الثقبة، القادسية - الروضة، العربي - الباطن، نجران - الخلود، المجزل - طويق، الأنصار - البكيرية، الصفا - الكوكب، النهضة - الأخدود، الساحل - أحد، الشعلة - الصقور، الطائي - الوشم، الجيل - الأنوار، النجوم - العروبة، العين - السد، جدة - حطين.





شنت الجماهير السعودية هجوم كبير، على الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب إقامة فاعليات قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الإثنين، في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد في مدينة الرياض.