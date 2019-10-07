صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك

تلقى الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك في موقعة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر المقبل بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.









وبات من المؤكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك بعدما تقلصت فرصة اللاعب في اللحاق باللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.







