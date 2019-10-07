الأهلي والزمالك "ايد واحدة" في معسكر تونس





نشر الحساب الرسمي لمنتخب تونس عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة تجمع بين لاعبي نسور قرطاج علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي وفرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك من معسكر المنتخب التونسي المقام حاليا لأسبوع الفيفا الدولي.





واتفق منتخب تونس، صاحب المركز الرابع بكأس الأمم الأفريقية في مصر هذا العام، على مواجهة الكاميرون يوم 12 أكتوبر علي ملعب رادس الدولي.





وتستعد تونس تحت قيادة مدربها الجديد منذر الكبير، لبداية مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها الكاميرون في 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.





وتنافس تونس في تصفيات كأس الأمم ضمن المجموعة العاشرة بجانب ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.