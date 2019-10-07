تشريعية تونس 2019: في الساعات القليلة القادمة تبلغ عملية الفرز الـ100٪

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون خلال نقطة اعلامية مساء اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019، أن عملية فرز الاصوات في الانتخابات التشريعية تقدّمت بـ96.3 بالمائة وأنه من المنتظر أن تبلغ الـ 100 بالمائة في الـ33 دائرة، في الساعات القليلة القادمة.





وأوضح أنّ صباح الغد الثلاثاء، سينعقد مجلس هيئة الانتخابات للبت نهائيا في النتائج وتحويلها إلى معاقد، والانطلاق في النظر في التقرير الخاص بالمخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية صباح الأربعاء.





وأكّد أنّ نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية هي 41.32 بالمائة، 64 بالمائة ذكور و36 بالمائة إناث. أما بخصوص الفئات العمرية فإنّ نسبة تصويت الشباب بين 18-25 سنة كانت في حدود 9 بالمائة، 5 بالمائة ذكور و4 بالمائة من اناث.





وما بين 26-45 سنة نسبة التصويت بلغت 33 بالمائة، 20 بالمائة ذكور و13 بالمائة إناث، أما الفئة العمرية من 45 سنة فما فوق كانت نسبة الاقبال 57 بالمائة، 39 بالمائة ذكور و18 بالمائة إناث.