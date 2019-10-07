بعد خضوعها لجراحة.. سوسن بدر تعلن عودتها للعمل مُجددًا

نشرت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها مؤكدة عودتها مرة آخرى للعمل بعد فترة راحة وذلك لخضوعها إلى جراحة، الأمر الذي أدى إلى أعتذارها عن حضور مهرجان الجونة السينمائي.





وكتبت سوسن على الصورة قائلة: " وتاني تاني رجعنا للشغل تاني .. الف حمد و شكر ليك يارب ! بروفات مسلسل جديد .. ادعولنا ! مكياج محمد رشاد وشعر العظيم محمد الصغير شخصياً".









وقالت سوسن عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" إنه نظرًا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء، التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفي".





وفي سياق آخر نشرت الفنانة سوسن بدر صورًا لها ومقطع فيديو منذ فترة، من جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح المجلة، التي ظهرت فيها بجانب الملكة "نفرتيتي".





وعلقت على الصور: "سعيدة جدًا بظهوري لأول مرة في (harpersbazaararabi) إن شاء الله الصور تعجبكم".









يُذكر أن مسلسل "زي الشمس" من بطولة: دينا الشربيني، سوسن بدر، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد مالك، عمر السعيد، مريم الخشت، ليلى عز العرب، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.



