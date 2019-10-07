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بعد خضوعها لجراحة.. سوسن بدر تعلن عودتها للعمل مُجددًا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:05 م
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بعد خضوعها لجراحة.. سوسن بدر تعلن عودتها للعمل مُجددًا
سوسن بدر
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لوجين سامح
 
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نشرت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها مؤكدة عودتها مرة آخرى للعمل بعد فترة راحة وذلك لخضوعها إلى جراحة، الأمر الذي أدى إلى أعتذارها عن حضور مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت سوسن على الصورة قائلة: " وتاني تاني رجعنا للشغل تاني .. الف حمد و شكر ليك يارب ! بروفات مسلسل جديد .. ادعولنا ! مكياج محمد رشاد وشعر العظيم محمد الصغير شخصياً".


جدير بالذكر أن الفنانة سوسن بدر قد أعلنت عن إعتذارها عن المشاركة كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت سوسن عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" إنه نظرًا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء، التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفي".

وفي سياق آخر نشرت الفنانة سوسن بدر صورًا لها ومقطع فيديو منذ فترة، من جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح المجلة، التي ظهرت فيها بجانب الملكة "نفرتيتي".

وعلقت على الصور: "سعيدة جدًا بظهوري لأول مرة في (harpersbazaararabi) إن شاء الله الصور تعجبكم".


يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر التليفزيونية هو مسلسل "زي الشمس" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأستطاع أن يلاقي نجاحًا كبيرًا، حيث كانت أحداثه تدور في إطار تشويقي مثير حيث تتعرض (فريدة) شقيقة المحامية (نور) للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.

يُذكر أن مسلسل "زي الشمس" من بطولة: دينا الشربيني، سوسن بدر، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد مالك، عمر السعيد، مريم الخشت، ليلى عز العرب، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

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