'الباز': أفلام عادل إمام كانت تضر الأجيال.. وأدعو لعرض 'الممر' بالمدارس
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:27 م
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أمنية فوزي
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أشاد الإعلامي محمد الباز، بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا إنه بطل وزعيم حقيقي قل أن يجود الزمان بمثله، متابعًا: "في زعامة في صوت الرئيس الراحل السادات"، لافتًا إلى أن نبرة صوت الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يوجد بها زعامة حقيقية، وظهر ذلك في كلمته في أول عرض عسكري بعد انتصار حرب أكتوبر 1973.
وأضاف "الباز"، خلال تقيدم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن حرب أكتوبر عبارة عن ملحمة كبيرة جدًا، والإحاطة بها أمر صعب.
وأشار إلى أن فيلم الممر يمثل المعدن الحقيقي لمعدن الشعب المصري وهو "ممكن أتغلب بس مش بموت، ممكن أتهزم بس مش بنتهي، ممكن أنكسر بس مفناش"، مؤكدًا أن الشعب المصري قادر على مقاومة الفناء بدرجة كبيرة جدًا.
ولفت إلى أن فيلم "الممر" ظُلم في السينما لأسباب لا داعي لذكرها، موضحًا أن فيلم الممر يجسد بطولة من بطولات الشعب المصري، حيث يوجد آلاف البطولات مثلها.
ورد الإعلامي، على غضب بعض الصحفيين من دور الفنان أحمد رزق، وتمثيل الصحفي بهذه الطريقة، قائلًا: "لا يليق لأن صورة المراسل الحربي يمثله ناس من أباطرة الصحفيين، الصحفيين واخدين على خاطرهم ولكن في سبيل الهدف ومقتضيات الدراما، ومش كلنا ملايكة".
وأعلن الإعلامي محمد الباز، عن رفضه السخرية من أبطال نصر أكتوبر 1973 على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعا وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي بعرض فيلم "الممر" في المدارس والجامعات لتوعية الجيل الجديد بانتصارات أكتوبر، داعيًا الدراما المصرية إلى الكف عن تقديم الأعمال المشوهة، وتقديم نماذج مثل فيلم "الممر"، لافتًا إلى أن أفلام عادل إمام كانت تضر الأجيال وقتها.
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