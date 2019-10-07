محمد عز يطرح أول اغنياته "شعبان دلع" الخميس القادم
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:21 م
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هبة أحمد
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أعرب الفنان محمد عز عن سعادته بطرح أول اغنية له، وقام بالإعلان موعد طرحها.
حيث قام بنشر مقطع من الأغنية وذلك من خلال حسابه الشخصى على بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلا :"شعبان دلع، إن شاء الله الخميس 10/10كرمك يارب توفيقك".
أغنية "شبعان دلع"، من كلمات إسلام القبارى، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى باسم منير.
ونشر محمد مؤخرا برومو الأغنية وحقق البرومو نجاحا جماهيريا كبيرا.
مشاركة محمد عز فى دراما رمضان
يذكر أن محمد عز خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسلى "لمس أكتاف"، "لأخر نفس"، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرًا
مشاركة محمد عز فى حمام الست
شارك الفنان محمد عز مؤخرا فى مسرحية "حمام الست"، و المسرحية تم عرضها فى موسم عيد الأضحى الماضى، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.
أحداث مسرحية حمام الست
مسرحية "حمام الست"، المسرحية مأخوذة من نص "حمام روماني" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، وتدور حول أحد المواطنين الذي قام باكتشاف حمام
أبطال مسرحية حمام الست
مسرحية "حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرح بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر،
موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.
حيث قام بنشر مقطع من الأغنية وذلك من خلال حسابه الشخصى على بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلا :"شعبان دلع، إن شاء الله الخميس 10/10كرمك يارب توفيقك".
أغنية "شبعان دلع"، من كلمات إسلام القبارى، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى باسم منير.
ونشر محمد مؤخرا برومو الأغنية وحقق البرومو نجاحا جماهيريا كبيرا.
مشاركة محمد عز فى دراما رمضان
يذكر أن محمد عز خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسلى "لمس أكتاف"، "لأخر نفس"، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرًا
مشاركة محمد عز فى حمام الست
شارك الفنان محمد عز مؤخرا فى مسرحية "حمام الست"، و المسرحية تم عرضها فى موسم عيد الأضحى الماضى، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.
أحداث مسرحية حمام الست
مسرحية "حمام الست"، المسرحية مأخوذة من نص "حمام روماني" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، وتدور حول أحد المواطنين الذي قام باكتشاف حمام
الملكة كليوباترا في بيته الذي يقع في مدينة الإسكندرية، ويقوم أحد باحثي الأثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به، ويحاول الاستفادة منه في تحقيق أمجاد علمية، يظهر العرض مجموعة من الفسدة والمستغلين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري.
أبطال مسرحية حمام الست
مسرحية "حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرح بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر،
موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.
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