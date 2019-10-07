القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح بدون ترخيص بالمنيا



كان قد تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود معلومة الي وحدة مباحث قسم المنيا بقيام شقي بحيازة بندقية وقيامه بفرض البلطجة علي المواطنين.



وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبط " احمد محمد احمد" وشهرته أبو شاهنده 36 عامًا عاطل ومقيم أبوهلال، ومطلوب ضبطه في عدد من القضايا.



وبحوزته بندقية اجنبية الصنع وعدد من الطلقات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.



وفي سياق متصل، تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم من ضبط احد الاشقياء الخطرين ف مجال البلطجه وفرض السيطره وبحوزته سلاح ناري بندقية.



كان قد تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود معلومة الي وحدة مباحث قسم المنيا بقيام شقي بحيازة بندقية وقيامه بفرض البلطجة علي المواطنين.



وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبط "أحمد محمد أحمد" وشهرته أبو شاهنده 36 عامًا عاطل ومقيم أبوهلال، ومطلوب ضبطه في عدد من القضايا.



وبحوزته بندقية أجنبية الصنع وعدد من الطلقات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا من إلقاء القبض علي مسجل خطر تخصص في مجال البلطجه وفرض السيطره وبحوزته سلاح ناري بندقية.