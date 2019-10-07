تشريعية تونس 2019: ننشر النتائج الأولية في دائرة قابس

إنتهت منذ قليل، عملية احتساب الأصوات في الانتخابات التشريعية عن دائرة قابس، وأفرزت عن حصول حركة النهضة على 3 مقاعد، و4 مقاعد موزّعة على قلب تونس وحركة الشعب والتيار ومشروع تونس، وفيما يلي عدد الأصوات لكل قائمة:

عدد الأصوات المصرح بها91535:

النهضة 37879 صوت

حركة الشعب 9644 صوت

قلب تونس 6190 صوت

التيار الديمقراطي 5072 صوت

مشروع تونس 3553 صوت

ويذكر بأن التونسيين توجّهوا صباح يوم أمس الأحد 06 أكتوبر 2019، إلى مراكز الإقتراع في مختلف نقاط الجمهورية للمشاركة في عملية التصويت وانتخاب أعضاء جدد يمثلونهم في البرلمان الجديد.





وهو البرلمان الثالث بعد ثورة 2011، بمشاركة حوالي 15 إلف مترشح يتنافسون على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين ومن اتجاهات سياسية عدة.





ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الإنتخابي 7 ملايين و65 ألفا و307 منهم مليون و885 ألف مسجل، في حين يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها، حسب هيئة الانتخابات.