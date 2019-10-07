السيطرة على حريق بقطعة أرض أسفل الدائري بشبرا الخيمة (صور)

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم علي حريق شب اسفل الطريق الدائري فى قطعة أرض تحت الضغط العالى بعزبه انور شعبان التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية،بنشوب حريق اسفل الطريق الدائري فى قطعة ارض تحت الضغط العالى بعزبه انور شعبان التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.



وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق دون امتداد امتداد للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.



وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم علي حريق شب بكابل كهرباء مشتعل بالطريق السريع مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مدينه قها دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.







تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا بالقليوبية باشتعال كابل كهرباء بالطريق السريع بمنطقة ابو شادى بمدينة قها، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية ومنع امتداده المناطق المجاورة وتولت النيابة التحقيق.



وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، امس الأحد، من اخماد حريق نشب بـ 5 منازل بالطوب اللبن و3 حظائر ماشية، بقرية كوم أشفين التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية، وجرى الدفع ب10 سيارات اطفاء ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من حامد طلبه رئيس مدينة قليوب، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق ب 5 منازل ملاصقة لبعضها، بالإضافة إلى 3 حظائر للمواشى.



جرى إبلاغ قوات الحماية المدنية والانتقال لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح.



وفي سياق آخر سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، الخميس، على حريق التهم محتويات شقة سكنية بقرية اجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ،دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مامور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا من محمد خيري عبدالرءوف رءيس المدينة، بنشوب حريق بشقة سكنية ملك المواطن ي ‘ ص‘ خ بناحية اجهور الكبري.





وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء بوحدتي اجهور الكبري وترسا، وتم السيطرة علي الحريق الذي التهم محتويات الشقة بالكامل وجاري معرفه اسباب الحريق،واخطار النيابه العامه لتتولى التحقيق.







وعلي جانب آخر قررت نيابة مركز طوخ، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل والدهم، الكائن بقرية الدير، ما أسفر عن مصرع عامل داخل حفرة التنقيب، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى للجثة وتشريحها.



وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز طوخ، بتلقية بلاغا من المدعو"م.ع.م 27 سنة" عامل مقيم بعزبة علاء الدين أنه حال التنقيب عن آثار بمنزل والده الكائن بذات الناحيه وبرفقته كل من شقيقه "ع.ع.م" (20 عاما - عامل) و"محمود.ك.ع" (45 سنة - عامل - ومقيم كوم الأطرون)، وفي أثناء نزول الأخير للحفرة انهالت عليه الرمال ما أدى لوفاته في الحال.



وتبين للمقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، أن المنزل محل الواقعه على مساحة 175 مترا، مكون من طابق واحد، مبنب بالطوب الأبيض والأسمنت ومعروش بالأخشاب، وتبين وجود حفرة بصالة المنزل قطرها 2.5 متر وبعمق 5 أمتار، وكذا وجود أدوات الحفر عبارة عن "سلم - حبل - ماكينة لحام - طلمبة رفع المياه - كوريك - بكرة مثبت عليها حبل – غلق"، وتحفظ عليها.



وبسؤال كلًا من شقيق المبلغ المذكور وشقيق المتوفى المدعو "محمد.ك.ع" 55 سنة ومقيم كوم الأطرون" أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص، وحرر عن ذلك المحضر رقم 10589 إداري مركز طوخ لسنة 2019.

وكانت قد ازالت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بالقليوبية، اليوم منزلين بقرية الدير، بحثا عن جثة عامل لقى مصرعه داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالقرية.



وقال رئيس المدينة، انه جرى إخلاء منزلين مجاورين للمنزل الذي حدثت به الواقعة، نظرا لتصدعهم جراء الحفر والبدء في هدمهما ونقل المقيمين بهما لمساكن الإيواء.

