شرط امتلاك شهادات دولية.. تعرف على تفاصيل وظائف الـ 120 ألف معلم

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن إطلاق أكبر بوابة توظيف في الوطن العربي، متابعًا: "هذه البوابة أكبر بوابة في الوطن العربي، وخلال خمسة أشهر ستكون أكبر بوابة عالمية في هذا المجال".





وأشار "عمر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، إلى أنهم وضعوا عدة اشتراطات للتعيين، معظمها مهارية.





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنهم في احتياج مستمر للمعلمين؛ لأنهم يفتتحون مدارس جديدة يوميًا، ويخرج على المعاش معلمين يوميًا، متابعًا: "يوجد لدينا عجز في 320 ألف معلم حاليًا، ونحن في حاجة عاجلة لتعيين 120 ألف معلم".





وأوضح "عمر"، أن البوابة تستهدف تسجيل بيانات المؤهلين للتوظيف للمدارس الحكومية والخاصة، لافتًا إلى أن تسجيل الوظائف على البوابة سيبدأ يوم الأربعاء المقبل.





وذكر نائب وزير التربية والتعليم، أن أبرز شروط الحصول على وظيفة معلم هو امتلاكه شهادات دولية في تخصصه، لافتًا إلى أنهم قاموا بعمل اتفاقيات لتأهيل المعلمين.





ولفت "عمر"، إلى أن تمويل مرتبات الـ120 ألف موظف الجدد سيكون من موارد وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أنه سيتم إطلاق برنامج جديد يتضمن كافة بيانات المعلمين في كل مدرسة، وذلك لإعادة توزيع عدد الحصص من جديد على المعلمين الراغبين في ذلك، موضحًا أن اختيار المعلمين على البوابة سيكون إلكترونيًا.