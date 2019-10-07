القبض على متهمين تخصصًا في سرقة السيارات بالمنيا



وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبط كلًا من "أنور مدحت انور" 25 عامًا عاطل ومقيم بمنطقة الاخصاص - " كريم محمد عبد العليم" 23 عامًا عاطل ومقيم بعزبة المصاص وسبق اتهامهم ف العديد من قضايا السرقات.



حيث تبين قيامهم بسرقة جهاز لاب توب من داخل احدي السيارات حال تواجدها باحدي الشوارع الفرعيه بدائرة القسم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.



إصابة شخصين إثر مشاجرة



كما أصيب شخصين في مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة أبو عياد بصفط الخمار التابعة لمركز المنيا، بسبب الخلاف على أسبقية رى قطعة أرض زراعية.



وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من عمليات النجدة يفيد بحدوث مشاجرة ومصابين.



وعقب انتقال قوات الأمن برئاسة العقيد أحمد صلاح مفتش مباحث المركز وبقيادة المقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز والرائد حازم عسقلاني والرائد على سرحان معاوني مباحث المركز تبين حدوث المشاجرة بين كلًا من: طرف أول: "إبراهيم. م. أ. م" ٢٠ عامًا، ومصاب "بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالجمجمة،" هشام. م. أ. م" ٢٩ عامًا ومصاب" "، وطرف ثاني:" محمود. أ. م" ٥٥ عاماََ فني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي" عم الطرف الأول " -" بسام. م. أ " ٣٠عامًا سائق - " عبدالله. م. أ. م " ٣٨ عامًا سائق.



ونشبت المشاجرة بسبب الخلاف فيما بينهما على اسبقية ري الأرض تعدى على أثرها الأول من الطرف الثاني على الأول من الطرف الأول بالضرب بفاس حديدية نتج عنها إصابته وقاموا بالتعدي على الثاني بالضرب بالعصي والشوم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.



مصرع طفل بملوي



لقي طالب مصرعة، أثناء استحمامه بنهر النيل بملوي، تم نقل الجثة الي مستشفي ملوي، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى عمليات النجدة، من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام يفيد بوصول طالب جثة هامدة.



وبإنتقال قوات الأمن الي مستشفي ملوي العام، تبين أن الجثة ل "محمد _ ح_ س" 11 عاما، طالب مقيم بمنطقة جنوب المدينة بشارع الحاجة، لقي مصرع أثناء استحمامه بنهر النيل المار علي المدنية أمام مرسي اخناتون.



أمرت النيابة بوضع الجثة داخل مشرحة مستشفي ملوي العام، تحرر محضر بالواقعة وتولت التحقيق.







تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا من ضبط شخصين قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من الداخل.كان قد تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود معلومة الي وحدة مباحث قسم المنيا بقيام شخصين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من الداخل عن طريق كسر زجاج السيارة.