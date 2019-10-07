تشريعية تونس 2019: 'النهضة' تتصدر النتائج الأولية بمدنين

إنتهت منذ قليل، عملية احتساب الأصوات في الانتخابات التشريعية عن دائرة مدنين، وفيما يلي عدد المقاعد التي تحصّلت عليها القائمات الفائزة:

حركة النهضة : 4 مقاعد

حركة الشعب : 2 مقاعد

ائتلاف الكرامة : 1 مقعد

تحيا تونس : 1 مقعد

قلب تونس : 1 مقعد

ويذكر بأن التونسيين توجّهوا صباح يوم أمس الأحد 06 أكتوبر 2019، إلى مراكز الإقتراع في مختلف نقاط الجمهورية للمشاركة في عملية التصويت وانتخاب أعضاء جدد يمثلونهم في البرلمان الجديد.





وهو البرلمان الثالث بعد ثورة 2011، بمشاركة حوالي 15 إلف مترشح يتنافسون على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين ومن اتجاهات سياسية عدة.





ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الإنتخابي 7 ملايين و65 ألفا و307 منهم مليون و885 ألف مسجل، في حين يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها، حسب هيئة الانتخابات.