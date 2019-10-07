ريال مدريد يضحي بنجمه لحسم أولى صفقات الشتاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة نادي ريال مدريد للحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي في الانتقالات الشتوية.









ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد يفكر في دمج لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش في صفقة التعاقد مع إيركسن لاعب وسط توتنهام في يناير المقبل.









وقالت الصحيفة أن بيريز حريص على التعاقد مع إيركسن في يناير من أجل تعزيز وتدعيم خط وسط الفريق , علماً أن النجم الدانماركي ينتهي عقده مع السبيرز الصيف القادم .









وفشل ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بسبب مطالب الشياطين الحمر المادية ليتحول الريال للتعاقد مع إيركسن لإرضاء زين الدين زيدان.



